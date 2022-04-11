碧咸榮升老爺 豪華婚禮親家出資 布魯克林咀嘴富新娘6秒

一對新人呼籲賓客不要拍攝場內情况，「靚太」伊娃朗歌妮亞（左圖）和「細威」莎蓮娜威廉絲（右圖）唯有出發前或在場外拍照。（網上圖片）

【明報專訊】「英國萬人迷」碧咸（David Beckham）1999年還未夠24歲，當時仍是女團辣妹（Spice Girls）成員的女友維多利亞誕下長子布魯克林，後者剛滿23歲，香港時間昨日清晨迎娶《變形金剛：殲滅世紀》27歲女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）。榮升老爺的碧咸無需出一分一毫，英美傳媒報道，耗資400萬美元（約3120萬港元）的婚禮，由新娘子的富爸爸佩爾茨（Nelson Peltz）埋單；事實上婚禮正是在後者位於邁阿密棕櫚灘面積達4.4萬平方呎的臨海豪宅舉行，而且婚禮儀式也是遵照他信奉的猶太教。

現時主力拍網上烹飪節目的布魯克林，與演出過《貝茨旅館》及《節日限定之戀》等劇集及電影的妮歌拉佩斯，於2017年認識，兩年後開始拍拖，2020年7月宣布訂婚。據報碧咸夫婦雖然坐擁4.94億美元（約38億港元）資產，但妮歌拉的父親佩爾茨更富有，是對冲基金特里安的創辦人，涉足生意繁多，並兼任多家公司的董事。據財經雜誌《福布斯》去年10月估算，佩爾茨的資產達17億美元（約132億港元）。布魯克林和妮歌拉舉行婚禮的地點，只是他名下其中一間豪宅，市值1.03億美元（約7.8億港元），附近都是富豪聚居。上周英媒報道，一對新人未註冊先簽婚前協議，避免將來鬧離婚，會在財務分配爭論不休。

婚禮被指由《Vogue》獨家報道

據英美傳媒拍到的照片所見，在豪宅的花園臨時搭建3個場地，全部可遠眺海景。一對新人行禮的地點佈滿鮮花，婚宴飲食則由名店Thierry Isambert供應。據悉妮歌拉佩斯穿著意大利品牌Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli設計的婚紗出嫁，並兩度飛到該品牌的羅馬總部試身。從照片所見，婚紗的設計簡約典雅，除了露背外，最大特色是長長的頭紗。

布魯克林和妮歌拉佩斯各有6名伴郎及伴娘，包括前者的3名弟妹：羅密歐、告魯斯及哈七。有傳媒拍到禮成後布魯克林親吻新娘長達6秒，之後派對正式開始。不過有報道指一對新人把婚禮的報道權獨家給了《Vogue》雜誌，所以新娘到戶外地點時，伴娘團都撐傘遮擋狗仔隊的長鏡頭，並呼籲賓客不要把場內的照片上傳社交網。

榮升老爺的碧咸穿著筆挺西裝，新任奶奶維多利亞則配以銀灰色吊帶晚裝。雖然布魯克林契爺艾頓莊（Elton John）正舉行巡迴演唱會未能到場，不過另一經營運動員經理人公司的契爺加納（David Gardner）則一早現身。

Emma籲維多利亞別哭太多

其餘賓客包括「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay）與太太及女兒、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、網球名將「大細威」威廉絲姊妹、《狂野時速》女星佐丹娜布絲達（Jordana Brewster）及其投資公司CEO未婚夫Mason Morfit等。之前有報道稱辣妹會在布魯克林的婚禮上團聚，結果只有Mel B與Mel C現身，Geri Horner要陪伴丈夫到墨爾本看F1比賽。Emma Bunton婚禮舉行前透過社交網上載跟布魯克林與妮歌拉的合照，稱遺憾未能到場恭喜一對新人，又調皮的囑咐碧咸夫婦「別哭太多」。