【開箱】《黑蟹行動》 戰爭病毒都不及人性可怕

【明報專訊】俄羅斯入侵烏克蘭的戰事尚未平息，加上各國疫情相繼反彈，影視串流平台Netflix上月18日推出的戰爭片《黑蟹行動》（Black Crab），恍如現實照妖鏡，把戰爭和病毒兩大驚慄元素合而為一，營造令人心寒的陰沉氣氛，影迷卻不賣帳，在影評網站「爛番茄」的觀眾好感度只有38%。莫非現實已夠殘酷，電影太過真實，反而令人不敢直視？

《龍紋身的女孩》瑞典女星擔正

來自瑞典的《龍紋身的女孩》女星盧美拉佩斯（Noomi Rapace），繼《貼身風暴》後再跟Netflix合作，今次難得返回老家拍攝《黑蟹行動》，又是她最擅長的動作戲，全片幾乎由頭演到尾，賣力非常。新片由瑞典導演阿當貝治（Adam Berg）首次自編自導，故事改編自同名小說，以虛構的未來為背景，講述世界大戰後末日將至，各方勢力四分五裂，盧美拉佩斯飾演的女軍人卡羅琳艾德，為救失散女兒凡雅，同時摧毀敵方陣營，必須執行一項極危險任務，沿途不斷遭敵軍追擊，最後能否完成，然後母女重逢？成了最大懸念。

艾德奉命加入6人小隊，帶同生化武器，從泰森諾基地趕到185公里外的奧德研究所，希望趕在敵軍最後一擊前，搶先把對方殲滅。由於路途遙遠，加上氣候嚴寒，小隊只能在沿海的冰面上滑行；為免行蹤泄露，他們亦只可在夜間摸黑前進，因此軍方高層把行動名稱定為「黑蟹」。

6人小隊意外頻生 節奏緊湊

由於隊中成員互不相識，難免有所猜疑，例如年輕士兵卡里米為了聯絡女友，遭同袍誤當敵方臥底，險被艾德槍殺。就算6人摒除成見，行動過程仍是損兵折將，原本負責指揮行動的佛絲柏上尉墮冰湖，率先陣亡；卡里米慘遭平民射殺，隊友馬利克亦受槍傷，為免拖累同袍，選擇吞槍自盡；最年輕的格蘭維克在抵達奧德前一晚，才遭敵軍偷襲致死，最終只剩艾德和尼倫中尉負傷抵達目的地。

全片節奏緊湊，6人小隊意外頻生，看得觀眾手心冒汗，直至艾德和尼倫抵達奧德研究所前，又因二人為了應否完成任務而內訌：尼倫認為生化武器的破壞比戰爭更可怕，提議放棄任務，直接將之銷毀；艾德為救女兒，毋視道德審判，甚至槍傷同袍，頗有遇神殺神的氣概。

大兵馬利克曾經說：「我們要有夢想，才能生存下去。」他的夢想是退役後開設一間古董店；卡里米渴望跟任職F28基地通訊兵的女友重逢，艾德的夢想則是母女團聚。然而生於亂世，生存才是最卑微的夢想，其他如親情、愛情和友情等都不值一哂。艾德最終完成任務，獲得高層授勳，同時揭穿謊言，女兒凡雅根本不在奧德，甚至生死未卜，她終於改變心意，決定跟尼倫合作銷毁病毒。

《黑蟹行動》去年在瑞典取景，灰暗的天空和連綿的冰川，感覺冰冷了無生氣，營造了在戰爭和病毒陰霾籠罩下的末世氛圍，令人不寒而慄。盧美拉佩斯扮演軍人，幾近素顏上陣，加上手身敏捷，幾場槍戰戲都有真實感；更重要的是，電影帶出親情的價值，就算艾德心知生化武器足以毒殺千萬人，只要能救活女兒，她仍覺值得，乍聽似是冷血自私，然而在母愛面前，所有理由都是枉然。