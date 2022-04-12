《金宵2》首周收視18.8點 「嚇走」14萬觀眾 陳山聰開心贏口碑 《反起跑》結局報捷

【明報專訊】無綫劇集《金宵大廈》2019年播映時被封為年度神劇，令《金宵大廈2》未播先掀起話題，被視為搶收視武器。特別是《金宵2》播映時段對正ViuTV《反起跑線聯盟》的結局篇，後者收視一直穩定。昨日無綫公布三台上周的電視直播收視，《金宵2》接棒《飛虎3》收視下跌，流失14萬觀眾，令人意外。《反起跑線聯盟》結局篇收視升，由之前5.1升至5.4點，增加近2萬觀眾。《金宵2》男主角陳山聰回覆《明報》稱沒失望，劇集題材較偏鋒，最重要「金宵迷」喜歡。

娛樂組

《金宵大廈2》播映前，編審羅佩清接受訪問表示劇情驚嚇，怕「嚇」走觀眾，結果被她言中。《飛虎3壯志英雄》結局篇收視21點，接檔的《金宵2》首周收視18.8點（觀眾人數約122萬）。對於首周收視成績，羅佩清表示早已預料，現在公布的只是電視直播收視，觀眾有其他途徑睇《金宵2》。

「豆瓣評分8.5是好好禮物」

陳山聰稱《金宵2》在內地「豆瓣」評分高達8.5，比《金宵大廈》8.4高，對團隊而言是開心事，是好好的禮物。至於收視可以逐步升，希望「金宵迷」繼續支持。陳山聰稱收視不是最重要一環，最緊要有人睇，現在有不同渠道睇電視。《金宵大廈》播映時收視也一般，是贏口碑輸收視。他說：「《金宵大廈》是走偏鋒題材，不是大眾化路線，所以觀眾的喜好也會好極端，喜歡的會好鍾意，最緊要喜歡看的觀眾繼續捧場。」

《反起跑》導演：收到很多正面反應

ViuTV《反起跑線聯盟》共15集，前10集收視保持5.1點，上周面對強敵《金宵2》，收視不跌反升，有5.4點（觀眾人數約35萬），增加近2萬觀眾。導演劉偉恒受訪稱知道成績當然很開心，「初時都有點擔心，對手是部好好的劇集，或觀眾看了兩星期《反起跑線聯盟》會否厭？估唔到反應更好，這不是我的功勞，是幕前幕後努力的成績。大家由第一日開工到劇集播映大結局也很投入」。他表示最近收到很多正面的反應，最難得是有些父母已很久沒跟子女一起看電視，也有搞笑投訴劇中歌曲洗腦，他對此感滿足。他又稱劇集帶出愛與正能量給觀眾，也是大圓滿，最好的結局。此劇讓他跟幕後工作人員及演員成為好朋友，希望這份情不會隨劇集結束而斷絕。他寫此劇的主題曲時也帶着這份感情，大家雖然分離但情不變。現在他仍要努力，希望跟ViuTV商量能否發展成電影版。

開電視《疫境中的餐桌》收視2.2點

香港開電視上周推出《疫境中的餐桌》是重點新節目，成該台周一至五的最高收視節目，平均收視2.2點（觀眾人數約14萬），比對上一星期的《30分鐘大放餸》平均1.4點收視升。《疫境中的餐桌》是余詠珊製作公司提供的節目，她過往接受訪問曾提及香港開電視收視偏低，她的目標是先攞5點收視，現在離目標仍有距離。