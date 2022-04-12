早有計劃生第三胎 鍾嘉欣：老公夢想成真

【明報專訊】鍾嘉欣日前度過38歲生日，並宣布懷第三胎，獲大批圈中好友及網民留言祝賀，她回覆記者表示想先好好享受生日。過了一個既開心又溫馨的生日後，鍾嘉欣昨日透過錄音越洋分享佗B喜悅，感恩上天再賜給他們一個baby，並透露生三個是老公Jeremy夢想。

佗B三周 臥牀不起

鍾嘉欣多謝大家送給她的生日祝賀，還有對她一家人的祝福，「我們現在很開心，我就好好安胎，大女Kelly和二仔Jared很興奮，他們期待做big sister和big brother，老公亦很開心」。她坦言跟老公一直有考慮再為家庭添成員，很感恩上天再賜一個baby給他們，「希望大家都健健康康，好好保重，在很快的將來，我可以再跟大家見面」。

鍾嘉欣昨日在YouTube頻道上載新片，名為「I'm Expecting Baby #3」，大談第三度懷孕的心路歷程。她表示將成為三個孩子的媽媽，感到難以置信。又透露懷孕第3周才知自己有喜，當時身體非常不適，一直卧在牀上，「我感覺惡心，病得很重，臥牀不起，醫生告訴我要多休息，我開始服用一些中藥調理令身體強壯。幸運地，臥牀不起約兩周，現在一切都好起來了，真的謝天謝地」。

自然分娩 祈禱順利

鍾嘉欣說眾所周知分娩過程辛苦，但她同樣選擇自然分娩，祈禱一切順利。她笑言：「Kelly分娩的時間是26小時，Jared是18小時，我真的希望當寶寶出來的時候，你只需要按一個小按鈕。」事事親力親為的鍾嘉欣，不知自己能否應付三個孩子，但會努力做好準備。她笑稱Kelly和Jared開心到已為BB想出一個名字，老公更是欣喜若狂，「他一直都想要三個，現在夢想成真了」。

記者：陳釗