《逃獄兄弟2》「搶閘」公布4．28上映 張建聲計劃謝票除衫賀戲院重開

尼古拉斯基治（左）主演的《喪盡癲才》（左圖）與另一西片《月球隕落》（右圖）將於4月21日上映。

【明報專訊】香港第五波疫情緩和，港府已宣布將如期4月21日起分階段放寬社交距離措施，包括戲院和表演場所可以在首階段重開，港產片《逃獄兄弟2》昨日「搶閘」公布上映日期，主演的張建聲計劃在謝票時除衫賀戲院重開；古天樂主演的《G風暴》會安排延續放映。樂隊RubberBand的音樂會擬定5月復辦。

記者：鍾一紅

娛樂事業於疫下成重災區之一，由今年1月7日起關閉至今逾3個月，演藝界同業生計大受打擊，業界希望盡快重回正軌。根據港府評估疫情回落，戲院與表演場地有望4月21日起重開，由譚耀文、吳卓羲、張繼聰、栢天男、張建聲、黃德斌領銜主演的《逃獄兄弟2》「搶閘」宣布上映，電影facebook專頁公布最新映期為4月28日。

主演的譚耀文立即在社交網轉發相關消息，寫道：「戲院解封，咁就一齊上啦！」張建聲發文：「要來了，加上慶祝戲院重開，等我搵一場謝票場，好似《逃獄1》咁樣除衫慶祝下先。」栢天男也在限時動態透露很期待：「It's Back，Yesss！」

古天樂主演的《G風暴》去年除夕上映，上映6日後被迫停映，當時票房600萬港元，電影公司方面表示會安排4月21日後再度上映。至於西片《月球隕落》和奧斯卡影帝尼古拉斯基治主演的《喪盡癲才》將於4月21日上映。

RB宣布復辦音樂會

樂隊RubberBand（RB）昨日透過官方facebook專頁，公布原定1月與香港節慶管弦樂團合作的音樂會延期安排，「鑑於社交距離措施有望在4月21日起，分三個階段放寬，主辦方宣告原定於2022年1月7日至9日，於兩九文化區竹翠公園Wonderland舉辦之《RubberBand x 香港節慶管弦樂團"Live by the Harbour"音樂會》，將會改期至5月於同樣場地舉行。改期安排以政府由4月21日起，分階段實施的社交距離措施為準。確實演出日期及入場安排將於4月21日後公布」。

林日曦開騷獲1.2萬人盲目訂飛

此外，「腦細」林日曦繼去年舞台劇《大MK日》後，早前宣布決定今年內再搞全新舞台劇，表明演出未知日期、時間、地點、劇目、演員及題材，推出「乜都唔知優先訂飛」，並稱希望盡量5月舉行，萬一book不到場，一年內一定找數，否則退款。

林日曦日前在社交網發文透露有逾1.2萬名觀眾盲目訂飛，並笑稱：「非常唔好意思……你哋被騙了……買咗一場唔知做乜嘅演出，就當係我對你哋唔住。以後記住帶眼識人，至於今次，就當買個教訓，因為冇得退票嘅關係，唯有某月某日，當我一book到場時，劇場見。」林日曦感激訂票觀眾如此信任他，現在會盡快找場地，有齊資料後再公開售票。