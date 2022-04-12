【開箱】《語意錯誤》 甜蜜夢幻的校園BL劇

【明報專訊】去年在ViuTV播出的港版《大叔的愛》，在港掀起BL劇熱潮，韓國影視串流平台Watcha最近推出的BL劇《語意錯誤》，講述個性耿直的理工男生，遇上放蕩不羈藝術系男生的浪漫故事，亦掀起熱烈迴響，連「Do姐」鄭裕玲也多次在電台節目盛讚，還自稱已成為兩名男主角的粉絲。香港影視串流平台GagaOOLala亦有播放《語》劇。

兩男角外形突出

改編自2018年同名網絡小說的《語意錯誤》，全劇8集，每集約30分鐘，描述兩男生由互相厭惡到相愛的過程，既甜蜜又夢幻，被稱為BL劇的「天花板」。故事講述在大學修讀電腦程式的秋尚宇（朴宰燦飾），把沒有一起做學科報告的同學踢出組，並向教授投訴他們只想搭「順風車」，最終組員的學科成績全部零分。組員中的藝術設計四年級生張宰英（朴栖含飾），因報告得零分而無法畢業，遂找秋尚宇算帳，但一直不見其蹤影。

秋尚宇正製作手機遊戲，負責角色設計的同學退出團隊，他急着找新設計師頂替，因而遇上張宰英。秋尚宇十分欣賞對方的畫風，跟他見面才得悉張宰英是當日搭「順風車」的組員。張宰英為向秋尚宇報仇，做盡對方討厭的事，誓要將他氣死為止。秋尚宇非常厭惡張宰英的行為，一直竭力無視他，反而更在意對方。其後二人聯手製作手機遊戲，感情愈來愈濃烈。

此劇最大賣點是兩名身形外貌突出的男主角。飾演張宰英的28歲朴栖含，男團KNK出身，身高193公分，去年退團後轉型演戲，曾參演《20世紀少男少女》。朴栖含拍畢《語意錯誤》後即入伍，連大結局也無法收看。扮演秋尚宇的朴宰燦，男團Dongkiz成員，身高177公分。現年20歲的朴宰燦出道兩年，已參演過多部網劇，如《趙雅書訂閱》及《回不去的浪漫》等。

以學科突出個性感情觀

《語意錯誤》另一優點是情節從不拖泥帶水，又不失趣味。張宰英為向秋尚宇報仇，做盡對方討厭的事，譬如故意選讀秋尚宇的學科，穿上他最討厭的紅色衫，全日坐在他旁邊，又搶去他喜愛的座位，甚至將秋尚宇喜歡喝的黑咖啡買光。這些幼稚行為，未至於校園欺凌，卻足以令秋尚宇毫無還擊之力。兩男互相愛慕的情節，同樣簡單直接，張宰英纏繞秋尚宇數天後，突然失蹤，令後者坐立不安，張宰英之後再來一招「英雄救美」，二人距離漸拉近。然後為製作手機遊戲而日夜相對，感情順理成章與日俱增。

劇中巧妙利用兩男修讀的學科特性，帶出他們的個性與感情觀。秋尚宇是典型理科生，行為與思想都像電腦程式一樣有條理，也可說是古板。秋尚宇發現自己愛上張宰英後，一度感困擾，開始用電腦運作方式來思考，秋尚宇說：「我把發生問題的地方刪除了，還是無法恢復原狀，反而變得更複雜了。」幸獲身邊好友開解，「那表示刪除不是正確的方法，只要回到問題的原點，重新檢視就行了」。修讀藝術的張宰英個性不羈、直率，從不喜歡按部就班，才會主動向秋尚宇示愛兼獻吻。尾聲有不少親吻戲，大結局彩蛋，更有兩男在牀上咀嘴，比《大叔的愛》重口味。