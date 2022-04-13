陳木勝遺作囊括「導演會」最佳導演電影大獎 謝賢劉雅瑟再度稱帝封后

【明報專訊】「四哥」謝賢和內地女演員劉雅瑟繼早前在「第28屆香港電影評論學會大獎」分別憑《殺出個黃昏》及《智齒》奪最佳男演員及最佳女演員，昨日「香港電影導演會2021年度獎項」公布得獎名單，二人再下一城，奪得最佳男女主角獎；王丹妮憑《梅艷芳》奪最佳新演員。陳木勝執導的《怒火》囊括最佳導演和最佳電影兩大獎，新晉導演獎由《手捲煙》的陳健朗獲得。導演杜琪峯獲頒榮譽大獎；《濁水漂流》獲執委會特別獎。

記者：柯美

謝賢對憑《殺出個黃昏》再度稱帝，感謝香港電影導演會及《殺》片的台前幕後工作人員和演員，「多謝香港電影導演會，《殺》片監製林家棟、導演高子彬、編劇靜怡、拍檔Bobo（馮寶寶）和阿雪（林雪）。我希望將這份喜悅跟台前幕後的工作人員分享，片場的點點滴滴，好似昨日發生一樣，仍然好難忘。大家保持身體健康，繼續努力」。

添信心爭金像獎女主角

憑《智齒》同樣再度封后的劉雅瑟，目前身在香港與張學友、謝霆鋒為邱禮濤執導的《海關戰線》開工，得知獲獎感意外，她說：「一覺醒來被通知說我獲獎了，覺得超級意外，太驚喜了。我還問工作人員有沒有獎盃或獎狀，很想留紀念，覺得很珍貴。這也是《智齒》帶給我的第二個榮譽。真的很感恩，多謝喜歡《智齒》、喜歡『王桃』這個角色的人，謝謝所有給『王桃』投票的評委老師們。特別要感謝《智齒》的整個團隊與投資方，是團隊的努力成全了這個角色。」問她可有信心在7月舉行的「第40屆香港電影金像獎」三連貫奪最佳女主角？劉雅瑟表示有一些信心，但順其自然，已經很知足、很感恩此刻所獲得的。

王丹妮傳承梅姐正能量精神

王丹妮憑《梅艷芳》獲最佳新演員，感謝香港電影導演會的肯定，「是一個很大的鼓勵，會繼續保持謙卑的心去為每一次演出和每一個角色努力，再一次多謝幕前和幕後，一起經歷過美好拍攝時光的團隊伙伴，多謝支持《梅艷芳》的每一個觀眾，最後要多謝梅姐梅艷芳，希望梅姐正能量的精神，能繼續感染和鼓勵大家」。

憑《手捲煙》獲新晉導演的陳健朗表示，「謝謝香港電影導演會，我會勿忘初心，繼續創作不同的作品。祝願香港電影愈走愈好」。

獲獎證《怒火》質素超班

《怒火》榮獲最佳電影及最佳導演（陳木勝）兩大獎，英皇電影表示衷心感激，「感謝香港電影導演會各評審，將最佳電影及最佳導演兩個重要獎項頒予《怒火》，肯定《怒火》是近年製作認真、質素超班的香港動作片，同時見證陳木勝導演的才華、全情投入及付出」。

《濁水漂流》團隊多謝香港電影導演會對電影的肯定，特別獎對他們來說別具意義，希望他們能為香港電影帶來不一樣的新景象。至於獲頒榮譽大獎的杜琪峯表示「深表感激」。