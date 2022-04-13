一人分飾三角壓力大 李施嬅唔望開拍《金宵3》

【明報專訊】《金宵大廈2》女主角李施嬅昨日接受鄭裕玲（Do姐）主持《口水多過浪花》訪問，Do姐關心施嬅健康情况，她透露甲狀腺問題已康復，但雙眼因免疫系統問題，現在接受多種治療，並稱醫生指免疫系統出現問題因壓力大，所以叫她盡量放鬆，別給自己太大壓力。施嬅說：「拍《金宵大廈2》對我來說頗大壓力，正式開拍還未有劇本，只得故事大綱及三四集劇情，我要演3個角色，很多準備工夫都做不到。最大挑戰是兩個角色同場有對手戲，全憑想像去演，這部分有點驚，但要驚先有進步。」又大爆第三個角色會在今個星期出現。

任何地方有好戲都接

Do姐問施嬅會否希望開《金宵3》？她認為兩集已經夠，不要開第三集，「《金宵大廈》反應很好，所以無論監製、編審和新加入的演員都很大壓力，搵其他新嘢玩吧，唔好咁大壓力」。

談到因疫情工作受影響，施嬅稱有一部頗大投資的美國電影，原本2020年3月在澳門開記招公布，但現在已開不成。她否認想赴外國發展，只求好的製作，稱非洲有好電影，都會接拍。

韋家雄林子善父子戲動容

此外，《金宵2》前晚播映第3個單元「城寨英雄GO！」結局篇，劇情講述走進遊戲世界尋子的世嘉（韋家雄），發現畢得了（林子善）正是其兒子天堂，二人最終相擁和解，並學會互相尊重的父子戲，令人感動。

監製葉鎮輝稱《金宵2》單元故事主要想表達人與人之間的關係，「城寨英雄GO！」是講人與人的溝通和聆聽是最重要，希望大家多些關心身邊人，以及多溝通，很多悲劇也許不會出現。

記者：柯美