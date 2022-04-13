拳套贈高橋海人 腹部當沙包任轟 木村拓哉甘願捱打谷新劇

滿島光（左起）、高橋海人、木村拓哉、山田杏奈及安田顯昨日在新劇《邁向未來的倒數10秒》片場舉行記者會。

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演的朝日電視台春季新劇《邁向未來的倒數10秒》，明晚（14日）首播，昨在拍攝現場舉行記者會，木村率領尊尼事務所師弟組合King & Prince成員高橋海人、《四重奏》滿島光、《Good Doctor》山田杏奈及《龍櫻2》安田顯亮相。高橋自爆本月初生日，收到木村送贈拳套當禮物，即場戴上並示範拳擊木村腹部，後者絲毫無損，然後開玩笑說：「剛才吃完的便當，好像要湧出來了。」

《邁向未來的倒數10秒》是木村拓哉首次主演校園運動劇，女主角是《月之戀人》舊拍檔滿島光，編劇則是《律政英雄》福田靖，應該很有默契。故事講述木村飾演主角桐澤祥吾，曾是中學拳擊比賽「四連冠」，入讀大學後發生某事，被迫放棄拳擊。其後妻子早逝，令他對人生絕望，幸獲前輩邀請返回母校當拳擊教練，重燃希望。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看。

高橋海人劇中飾演高校拳擊部隊長伊庭海斗，跟拳擊教練木村拓哉有不少對手戲，而木村對後輩亦照顧有加，原來高橋現場所戴的紅色拳套，正是木村早前送給他的生日禮物，令他受寵若驚；到了記者會拍照時段，木村又催促高橋「行前一點」，方便記者拍攝，任他搶去風頭。

木村拓哉跟高橋海人即席示範拳擊訓練過程，包括接受「打肚」，即任由高橋攻擊他的腹部而不還手，藉以訓練忍耐力，增強捱打程度。高橋事後表示：「他要求我全力以赴，可是任我如何出拳，他都不覺得痛，令已接受半年拳擊訓練的我，自尊心受到傷害呢。」木村聞言即開玩笑說：「感覺還可以，只是剛才吃完的便當，好像要湧出來了。」說罷全場大笑。

昨晚木村拓哉更新社交媒體內容，上載的照片顯得一臉倦容，自爆上午舉行新劇記者會後，隨即接受多家傳媒訪問，為新劇造勢之餘，同時呼籲粉絲「請稍候片刻，新劇即將開播」，線上線下落力宣傳。

土屋太鳳《尊貴一族》延播

另一方面，原定跟《邁向未來的倒數10秒》同日開播的富士電視台新劇《尊貴一族》，土屋太鳳伙拍松下洸平演出，受疫情影響，拍攝進度受阻，昨日宣布延遲一周至本月21日推出，明晚改為重播經典推理劇《古畑任三郎傑作選》，此劇是已故男星田村正和名作，並請來木村在《悠長假期》的拍檔山口智子扮演犯人，1996年首播收視率高達34.3%，且看26年後重播成績又如何。