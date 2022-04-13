尊尼狄普控前妻誹謗開審

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）與《水行俠》安柏赫特（Amber Heard）5年前離婚，前者控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」，2020年11月判敗訴後，還被飛出新片《怪獸與鄧不利多的秘密》。不罷休的尊尼狄普，2019年入稟美國法院，控告安柏2018年在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴的文章誹謗，索償5000萬美元（約3.9億港元）；文中沒點名尊尼的安柏2020年反控前夫，並索償1億美元。案件前日（11日）在弗吉尼亞州費爾法克斯郡法院開審，尊尼與安柏分別露面，法院外有約20多名粉絲，大部分是尊尼的支持者，其中更有遠道從澳洲布里斯班而來的影迷。

據影視新聞網站Deadline報道，誹謗官司預計審訊6星期，雙方證人輪流作供，當中不乏名人，包括電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）、《荷里活爛片王》占士法蘭高（James Franco）、「幻視」保羅畢丹尼（Paul Bettany），以及《午夜驚情》女星愛倫巴金（Ellen Barkin）等。

前日開庭主要揀選11名陪審團成員。據Deadline報道，案件牽涉明星故特別矚目；其中有潛質入選的男子，被法官及律師問道有否聽過此案時，該男子引述妻子所言：「我老婆說安柏有精神病，如果一個男人說被女人打，無人會相信他。」安柏的律師追問該男，若晉身陪審團能否不受其妻的言論影響，秉持公正，該男其後答老婆說話向來誇張。