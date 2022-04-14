誹謗案開審 增性侵供詞 尊尼狄普安柏赫特互揭暴力史

安柏赫特（圖）被前夫尊尼狄普控誹謗，並索償5000萬美元，她的代表律師反駁對方不顧一切報復，要毁了安柏的事業。（法新社）

尊尼狄普（圖）在英國輸掉《太陽報》的誹謗官司後，控告前妻安柏赫特的誹謗案本月11日在美國開審，兩人前日在庭上正面交鋒。（路透社）

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」敗訴，另入稟美國法院控前妻安柏赫特（Amber Heard）在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴的文章誹謗，索償5000萬美元（約3.9億港元），安柏亦反控前夫，並索償1億美元。案件本月11日開審，前日兩人在庭上正式交鋒，除了透過代表律師互揭對方暴力，安柏新增曾遭尊尼性侵的供詞，尊尼透過發言人在聲明稱指控虛構及錯誤。

尊尼狄普與安柏赫特（Amber Heard）5年前離婚，後者公開臉上有傷痕的照片，稱遭對方毆打，其後尊尼表示願意支付700萬美元和解費給安柏，後者亦承諾把700萬美元捐出給洛杉磯兒童醫院等機構。兩人的「恩怨」卻未了結，尊尼不脫「打老婆」形象，失去《魔盜王》系列演出機會，控告英國《太陽報》誹謗敗訴後，亦遭新片《怪獸與鄧不利多的秘密》易角。現正在美國弗吉尼亞州費爾法克斯郡法院開審的誹謗官司，源於安柏2018年在《華盛頓郵報》的專欄文章，自稱是性暴力及家暴倖存者，文中沒提及尊尼狄普名字，他依然入稟法院控告前妻誹謗。

被形容為沉迷報復的前夫

安柏赫特的代表律師前日在庭上表示，在美國憲法第一修正案下，安柏有權表達意見，反指尊尼多年來不斷想透過訴訟摧毁安柏，形容他是「不顧一切沉迷於報復的前夫」，只想羞辱、纏繞安柏，並毁掉其事業。尊尼狄普的代表律師反駁，稱安柏為《華盛頓郵報》撰寫的文章刊登時，正是她主演的新片《水行俠》上映，有意把自己塑造成#MeToo的代表人物，說之後呈交的證據將顯示安柏說謊。

安柏赫特表示曾被尊尼狄普拳打腳踢、揑頸，將她掟向牆壁，她的代表律師陳詞時表示受酒精及藥物影響，尊尼會變成暴力的怪獸，而且安柏曾遭尊尼性侵。由於性侵供詞之前從未曝光，尊尼一方隨後發聲明稱指控虛構及錯誤；又反指安柏暴力，會向尊尼丟東西、打他，罵他懦夫；又稱安柏曾向尊尼丟瓶子，後者指尖遭碎片割傷。

尊尼狄普一方表示，安柏赫特在《華盛頓郵報》的文章曝光後，尊尼被飛出《魔盜王》電影系列；但安柏的代表律師稱，發行《魔》片的迪士尼在文章刊登前數月，已因尊尼反覆無常的行為決定棄用，並稱迪士尼有關尊尼的檔案可呈堂。

尊尼胞姊：安柏罵他又老又肥

尊尼狄普控安柏赫特誹謗案，將由11人組成的陪審團裁決，預計審訊6星期。尊尼的胞姊Christi Dembrowski率先作供，陳述姐弟在肯塔基州的成長過程，透露尊尼小時被母親暴力對待，不會還手，只會躲開。她亦目睹安柏當面說尊尼「又老又肥」；當知道名牌Dior想找尊尼拍廣告，安柏不能置信，繼而數落他，「為何Dior要找你，那是有格調的牌子，而你根本沒有格調」。尊尼狄普與安柏赫特結婚期間，曾住在前者公寓的藝術家Isaac Baruch之後會作供；雙方證人還有不少名人，包括電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）、《荷里活爛片王》男星占士法蘭高（James Franco）、「幻視」保羅畢丹尼（Paul Bettany）等。