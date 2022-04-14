艾迪烈梅尼訪日最愛拉麵

【明報專訊】金像影帝艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）主演新片《怪獸與鄧不利多的秘密》上周率先在內地、日本等22個國家及地區開畫，美國明日公映，香港觀眾則要等到本月21日戲院重開，才有機會入場欣賞。艾迪前晚抵達東京，昨日偕同片女星謝茜嘉威廉斯（Jessica Williams）宣傳，是他相隔3年零4個月後再次訪日，重遇為他配音的日本聲優宮野真守，二人興奮相擁，艾迪又不忘向台下粉絲「派心心」，表現親民。艾迪被問到最掛念的日本食物是什麼？他一口氣念出「拉麵、刺身、天婦羅」，謝茜嘉則說最愛吃便利店的雞蛋三文治，還有日式餃子、壽司及清酒等。

內地刪6秒同性戀內容

《怪獸與鄧不利多的秘密》上周五在內地開畫，截至昨日為止，累收逾7000萬人民幣，成績一般，相信跟內地因疫情只有不足四成戲院營業有關。另一方面，有內地觀眾發現《怪》片涉及祖狄羅（Jude Law）飾演鄧不利多教授跟麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）扮演奸角葛林戴華德的同性戀情節，遭相關部門剪掉。發行《怪》片的華納電影公司證實內地版本刪減6秒內容，包括鄧不利多跟對方說「我當時愛着你」和「我和葛林戴華德相愛的那個夏天」兩句對白。華納強調此舉符合內地國情，過去亦曾發生類似情况，《怪》片並非單一事件，而且有關改動不影響電影的精神。