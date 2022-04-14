《柏捷頓家族2》蟬聯Netflix英語節目收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布4月4日至10日收視；英語節目《柏捷頓家族：名門韻事2》蟬聯英語節目冠軍，《柏》劇首季跌落第3位，亞軍位置被真人騷《最後通牒：唔結就分》（The Ultimatum: Marry or Move On）取代。《柏捷頓家族2》上架17天以5.6億觀看時數，已成為史上最高收視英語節目第3位，僅次於此劇第1季及《創造安娜》。西班牙語劇《名校風暴5》以5138萬觀看小時，取代霸佔非英語節目榜首3周的韓劇《社內相親》，後者第落第2位。另外有5齣韓劇仍在十大熱播榜：《二十五，二十一》、《氣象廳的人們》、《三十九》、《殭屍校園》及《少年法庭》，分佔第3、4、7、8及第10位。

《愛在生死間》成為英語電影收視冠軍，《超時空阿當計劃》和《氣泡劇組》分佔亞季。《超》片雖然未能再次蟬聯冠軍，但上架28日累計2.33億觀看小時，成為Netflix史上最高收視電影第4位，僅次《超》片男主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）另一作品《紅色追緝令》，以及《千萬別抬頭》和《蒙上你的眼》。上周非英語電影收視冠亞季則順次為波蘭片《野蠻交易》、阿根廷電影《冰雹人生》及韓片《夜叉：浴血諜戰》。