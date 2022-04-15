暗示男友出軌結束4年情 江嘉敏小腿受傷骨裂 否認失戀自殘

【明報專訊】江嘉敏與電競高層男友Anthony拍拖4年，不時高調放閃，早前她在社交網連環發文暗示情已逝及疑有第三者。江嘉敏對分手事未有正面回應，昨日在社交網發文宣布與男友結束4年情，文中提到「我知道，你們都會好好的」，似有所指。江嘉敏昨日左腳包紮着撐拐杖現身劇集《食腦喪B》宣傳，被追問男友分手是否涉第三者，未有正面回應；談到小腿受傷骨裂，她強調不會為情自殘。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

江嘉敏與Anthony拍拖以來經歷不少風波，近年關係轉趨穩定，去年11月江嘉敏27歲生日時，Anthony分享頭貼頭甜蜜合照，發表愛的宣言，說他們在這一年，度過美好時光，關係更加親密。不過早前傳出兩人已分手，江嘉敏取消追蹤男友的社交網，發文寫道：「兩個人在一起久了呢，會膩、會沒有新鮮感，但你要知道，新鮮感是和舊的人，去體驗新的事物，而不是和新的人，去體驗舊的事物。」當時有傳分手原因是Anthony疑似出軌。

舊愛刪除社交帳戶

昨日江嘉敏在社交網上載疑與Anthony在法國旅行，齊齊做心心手勢的相片，宣布結束4年情，「一切的起點，都是最美的瞬間。美好的回憶，會長存在腦海中。4年了，感謝你一路以來的相伴。我相信，我們都會以更好的自己迎接未來。這奇妙旅程的火車到站了，就好好的一起畫上句號吧。我知道，你們都會好好的。我也一樣，會繼續努力，讓你驕傲，曾經的相伴，留下了很多足夠潤澤我往後日子，支持着我好好的成長。對不起，你在身邊時，我還未是最好的自己。謝謝你，旅程結束時，讓我知道我可以更好。再見了，期待我們再見時，我們都過得理想」。她在文尾標籤了Anthony社交網帳戶，文中「我知道，你們都會好好的」，惹起猜測；Anthony的社交帳戶已刪除。

腿傷被迫停工

江嘉敏昨日左小腿包紮着撐拐杖出席《食腦喪B》宣傳活動，透露早前跣低受傷，忍痛一星期後睇骨醫，診斷小腿骨裂和有移位情况，需要覆診，令工作受影響。明天原本為《神奇的燈泡》開工，監製取消了她的通告，視乎情况才決定開工日期。江嘉敏剛宣布與男友分手，又湊巧受傷，不怕被誤會自殘？她否認失戀自殘，並強調：「不會做傷害自己的事。」

談到分手心情，她透露已平復，「心情冇乜嘢，好多事已過去，人要向前」。有傳分手因男友出軌，她沒有否認：「要講的話，已經在IG（Instagram）講了。因為最近腳傷，好多朋友慰問，所以想一次過講，報個平安。」她不知Anthony已刪除帳戶，問有否聯絡？她說：「已過去，不再回首過去。」

陳曉華否認跟方力申拍拖

同場的陳曉華月前因拍節目致膝頭韌帶撕裂，傷後不能運動，體重因而有增無減，自爆被化妝師取笑，化妝打陰影都無法遮掩她面圓情况，決定減肥，已減了6至8磅，但未回復最弗狀態。陳曉華笑說：「我腮位有打重陰影，腳傷預算一個月能康復，最近開始約朋友4月21日放寬限聚令後飯敘，但會節制飲食。」

有傳她被方力申送公仔打動，展開新戀情，陳曉華斷然否認，「絕對冇拍拖，冇收過對方送禮，亦未感覺到被追求，我都不知點解會有這個傳言」。她稱追求一見鍾情，還未遇到適合對象，目前想集中為事業拼搏。

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