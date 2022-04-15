《金宵2》黃婉華膚色被還原 麥明詩倡同種族演外傭更好

【明報專訊】無綫劇集《金宵大廈2》第7及8集單元「姐姐」，因黃婉華塗黑皮膚飾演菲籍外傭Louisa，被指涉歧視及侮辱，事件去到國際層面，法新社亦有報道。無綫事後將myTV SUPER的「姐姐（上）」下架，前晚下集亦未有於myTV SUPER上架。無綫前日回應強調絕無意不尊重或歧視任何國籍，並向可能受影響人士致歉。

前晚「姐姐（下）」劇情交代樊亦敏與黃子雄憶女成狂，二人決定將黃婉華飾演的外傭Louisa改造成他們死去的女兒Lulu，用化妝令Louisa膚色轉變，使對方逐漸變成Lulu，最後Louisa驚覺僱主夫婦計劃，在演女婿的林景程幫助下逃走。不過在金宵大廈影響下，最終Louisa跟他們成為真正一家人。黃婉華在劇中需要一人分飾兩角，分別是外傭Louisa與僱主女兒Lulu。

演自己種族更傳神

前港姐冠軍麥明詩有留意黃婉華扮演外傭一事，在社交網發表意見，「以前啲西片經常搵白人演亞裔人，令到亞裔人嘅演出機會少之又少。近年好多製作堅持搵番種族true to character嘅演員演繹角色，而且唔係淨係膚色咁簡單。日本人演日本人、中國人演中國人，唔係求其搵個日本演員演中國人角色，因為無論演技幾好，始終一個種族扮演另外一個種族係冇咁authentic。因為咁樣，近年亞裔演員喺荷李活多咗機會，例如梁朝偉，Gemma Chan。同樣地，香港如果能夠畀多啲機會少數族裔演出，represent番自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？如果搵唔到講100%流利廣東話嘅菲律賓人，咁角色係印尼人又得唔得呢？勁多喺香港嘅印尼人嘅廣東話超級純正」。

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