【開箱】《還有明天》 地獄使者救人一命

【明報專訊】韓劇近年在世界各地大受歡迎，加上影視串流平台推波助瀾，韓劇需求大增，可是劇本難求，網絡漫畫頓成「救生圈」，紛紛改編成劇集，前作如《梨泰園Class》、《驅魔麵館》、《模範的士》及《女神降臨》等叫好叫座，令到「網漫劇」漸成主流。韓國MBC電視台剛於4月1日推出新劇《還有明天》，正是改編同名網絡漫畫，講述陰間使者阻止人類自殺的故事。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看。

探討人類為何尋死

《還有明天》由《好狗特攻隊》金兌玧及《逆轉時機》成治昱執導，《剩餘公主》朴蘭編劇，講述管理陰間事務的企業「走馬燈」危機管理組長兼地獄使者具戀（金喜善飾），眼見人類自殺數目不斷上升，導致陰間人口飽和，於是帶領組員前往陽間，阻止人類輕生。某日一名失業漢企圖跳河，待業青年崔俊雄（路雲飾）出手制止，意外掉進河裏昏迷不醒。具戀把崔俊雄的靈魂帶回陰間，「走馬燈」會長玉皇大帝（金海淑飾）表示崔俊雄若能在此工作半年便可蘇醒，後者因此加入危機管理組，與具戀及組員林隆求（尹志溫飾）一起救人。

新劇最大特色是透過來自陰間的危機管理組執行職務，探討人類尋死的原因，例如首兩集就以近年韓劇經常出現的校園暴力為題材，講述女學生盧恩妃（趙仁飾）遭同班同學金惠援（金采恩飾）長期欺凌，前者幾經辛苦，捱到高中畢業，當上電視台節目編劇，卻獲安排訪問網絡漫畫作家金惠援，盧恩妃難忍再被欺凌而企圖自殺。具戀等人透過「進入」盧恩妃回憶，了解她尋死原因，藉此救她一命。在第三、四集，危機管理組分別拯救重考失敗的學生，以及失去愛人的唱作歌手。

令人放棄自殺念頭

劇集透過貼地的故事，道出人生在世，總會遇上各種困難，引起觀眾共鳴。劇情指韓國自殺率冠絕全球，自殺死後無法投胎，導致韓國出生率偏低，韓國面臨滅亡危機，於是玉皇大帝成立危機管理組，希望減低自殺率。可是組員業績不理想，惹來其他組別不滿，尤其是負責引渡亡魂的管理組長朴重吉（李洙赫飾），他認為自殺者等同罪犯，犯下謀殺重罪，根本不值得救。

朴重吉的想法與具戀正好相反，後者認為人類根本不想尋死，只是為勢所迫。劇集開宗明義以自殺為主題，人們遇上困難，都想自尋短見，幸好最終放棄自殺念頭，而且每集尾聲都會出現安慰人心的對白，具戀甚至用超能力替受害者報仇，總算大快人心。

金喜善路雲有默契

「走馬燈」企業的設定新鮮有趣，把地獄使者的工作企業化及現代化。該公司設有多個部門，除了危機管理組與引渡管理組外，還有營業部、靈魂管理部、生死簿管理部及影像管理部等，其中影像管理部是協助人類在臨終前，回看一生片段。崔俊雄曾在此部門試工半日，「剪輯」人類生前片段，場面搞笑。

值得一提的是，新劇主角造型時尚，金喜善罕有以粉紅色短髮示人，跟她過往的優雅形象截然不同，而且新造型意外地跟她合襯；金喜善與路雲扮演拍檔，默契十足。雖然有韓媒批評路雲演技尚未成熟，至少跟金喜善同場演出，不比下去已算成功一半。