《金宵2》李施嬅被困黑白世界 解開與陳山聰緣分之謎

【明報專訊】《金宵大廈2》前晚播出新單元「對倒」，隨着李施嬅飾演的Ella進入七樓半黑白世界，展開新一個故事。黑白世界中人性扭曲、黑白顛倒、壞人當道，金宵大廈住戶面臨地產霸權逼遷，趙希洛與黃建東飾演的地產公司代表「四爺」及「茂利安」，各以不同方式威迫住客搬走，趙希洛的誇張演繹，與黃建東被網民指似「黑白魔后」與「Joker」。

平行時空相遇

身處黑白世界的Ella，與Joey（陳山聰飾）的緣分之謎解開，一直與Ella有愛的感應並非Maurice（陳山聰分飾），而是Ella小時候認識的Joey，兩人因一個貓波跨越時空，種下緣分。黑白世界中，還有跟Ella長相一樣的Lydia，有網民估計未現真身的Lydia是Maurice的第三者。至於Ella被四爺逼簽名賣樓不果，將衣衫單薄的她留在天台。瀕臨凍死邊緣的Ella因下雪有愛的感應，此時在現實世界金宵天台的Joey亦感應下雪，身處兩個不同色彩世界的他們看似很近，卻隔了一個時空那麼遠。其他演員鄭子誠、曾展望、伍詠薇及蘇皓兒都有在黑白世界以另一角色出現，伍詠薇與蘇皓兒不再「相愛相害」，感情親密。

監製：表達人性扭曲概念

監製葉鎮輝表示黑白世界全由人手搭建，因用後期調校顏色，感覺沒那麼真實，而且想保留一些色彩，如植物和動物等自然生物是有顏色，死物就主要黑白灰。黑白世界及字體左右反轉，他解釋想大家清楚分辨到兩個世界，以及表達黑白顛倒、人性扭曲的概念，趙希洛與黃建東就是身處那麼顛倒的瘋狂世界，在這個世界生存的人有幾灰。

娛樂組