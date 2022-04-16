邵國華設靈 妻兒承諾互相照顧 感激介紹出版社 黃淑儀：永遠懷念

黎海珊讚邵國華是好努力的人，曾給她啟發及幫助。（攝影／記者：林祖傑）

【明報專訊】資深電台節目主持、《YES!》雜誌創辦人邵國華上月病逝，終年64歲。喪禮昨日於寶福紀念館設靈，今日出殯。邵國華太太及子女送花牌寫上「我哋會互相照顧，唔使牽掛。」邵國華生前人緣甚佳，不少圈中好友到靈堂拜祭，黃淑儀感謝邵國華當年介紹出版社，讓她有機會出烹飪書，永遠懷念他。黎海珊眼中邵國華是好努力的人，在對方身上得到很多啟發，關係如家人。

邵國華喪禮靈堂佈置簡潔，遺照面露笑容，前面擺放太太Tina及子女送的花牌，寫上「多謝您，我哋會互相照顧，唔使牽掛。」圈中好友鄭丹瑞、梁繼璋、杜雯惠、陳淑蘭、陳嘉上等送上花牌致哀。靈堂擺放多本《YES!》雜誌。

車淑梅張文新陳肇始靈堂拜祭

黃淑儀、黎海珊、車淑梅、張文新、食物及衛生局長陳肇始等到靈堂拜祭。黃淑儀表示當年是邵國華的聽眾，其後接受對方訪問而認識，邵國華更為她介紹出版社，才有機會推出第一本烹飪書，至今共出了14本，所以十分多謝對方。她表示即使經常不在港，但與邵國華會不時聯絡，關心問候近况。她說：「最後一次見面，是在一個不太好的心情和環境，因當日是他在香港電台的最後一日，正收拾東西離開。我會永遠懷念他。」

黎海珊：天家重聚

黎海珊與邵國華相識多年，一起做了受歡迎的電台節目，她大讚邵國華是一個很努力的人，在對方身上學到很多東西，由藝人轉做電台，亦得到邵國華很多啟發和幫助，關係就如家人一樣。她哽咽說：「今日（昨日）是復活節第一日，又是邵大哥的喪禮，我覺得死亡不是一個永別，要相信大家會在天家重聚。」

記者：林祖傑