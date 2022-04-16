《360秒人生課堂》首播 憶自閉兒當眾大便 醫生媽媽靠老公解心結找到幸福

【明報專訊】林盛斌（Bob）主持無綫節目《360秒人生課堂》前晚首播，演講嘉賓有歐陽偉豪（Ben Sir）及醫生媽媽黃溢妮（Stephenie），旁聽嘉賓有鍾麗淇、區永權、陳榮峻及湯兆昇博士。Ben Sir分享由大學講師跳入娛樂圈的心路歷程，並自爆曾因欠缺自信瘋狂推工作。醫生媽媽Stephenie講述照顧患自閉症的8歲兒子顥之經歷，真摯感人。Bob感動抹淚，在場不少觀眾都落淚。

聞醫生評估 如被判死刑

Stephenie表示辭工專心教導兒子顥之學習所有技能及新事物，但兒子因學習能力問題，醫生評估需入讀中度智障特殊學校，令她感覺如被判死刑，好失望。有次她與丈夫Alan帶兒子到私人會所的兒童遊樂場玩耍，兒子當眾大便惹起混亂，她好驚被人拍片放上網，老公即時抱兒子去更衣室冲涼，她覺得好醜不敢望周圍，只幫手清潔及道歉。她當晚不停哭，對當時只有5歲的顥之前景茫然，最後全靠老公一番話醒過來。Alan對她說︰「我覺得一點都不醜，周圍的人應該讚我這個爸爸可以處理好這麼尷尬的事。就算個仔𠵱家正常，將來大個都可以學壞，但顥之又乖又聽話，會留在你身邊，陪住你一世。」Stephenie自此有不一樣的看法和人生，明白有時好努力都未必改變到一些事，換個角度看，看多些好的地方，會發現幸福原來一直都在。最後顥之突然現身送禮物給媽咪，令Stephenie驚喜。

鍾麗淇區永權面對相同問題

鍾麗淇、區永權與Stephenie一樣要面對子女問題，鍾麗淇11歲大女Isabella患罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，仍未學會說話及步行。每次抱大女時，面對外人詫異目光，鍾麗淇會正向面對。區永權細仔Ambrose一歲半時患上中度及嚴重自閉，他與太太及早發現，並積極處理，現時兒子情况大有改善。區永權憶述當年得知兒子有事一刻，他哽咽說記得太太買好多相關書籍，他駕車時聽到太太讀書中內容時，他一直喊。

節目獲正面評價 Bob︰好感恩

前晚節目後，Bob在社交網說知道首集有做得不足，相信之後會做得更好。他透露收到數十名朋友傳短訊給他，社交網有過千個留言，還有幾個平時對無綫節目不算特別關愛的網上討論區，都有少少正面評價，他好感恩。圈中好友姚子羚、陳敏之等都讚節目感動及正能量。

娛樂組