RubberBand西九音樂會5．7舉行

【明報專訊】RubberBand原定今年1月7日至9日與香港節慶管弦樂團合作，在西九文化區竹翠公園Wonderland舉辦《Live by the Harbour》音樂會，受第五波疫情影響，早前宣布延期，當時主辦方表示，預計政府宣布放寬相關防疫措施後，3個月內於相同場地舉行。

觀眾保留門票 座位號碼不變

港府前日宣布首階段放寬社交距離措施，RubberBand在社交網宣布：「終於可以講喇！RubberBand×香港節慶管弦樂團Live by the Harbour音樂會將在2022年5月7日至9日於同樣場地『Wonderland竹翠公園』舉行。已購票的觀眾請保留演唱會完整電子或實體門票（連同票根）以入場之用，座位號碼將維持不變。為配合防疫措施，四個或以上連位座位中間可能會被額外加上防疫座位，而最終座位安排將根據當時公布的防疫措施而定，不便之處，敬請見諒。」持有1月7日門票觀眾，門票適用於5月7日晚上8時場次，如此類推。如觀眾未能就新日期出席，即日起至2022年4月24日晚上11時59分前，以電郵方式提交退票申請。

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