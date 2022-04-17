昔日化療治乳癌現腦霧 演戲忘辭 林淑敏：蘇玉華，我愛你

【明報專訊】林淑敏（圖）在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾「大小姐」龍力蓮受歡迎，她接受車淑梅港台節目《舊日的足跡》訪問，談到目前專注演大小姐一角，2017年加入《愛‧回家》初期仍有客串其他劇集，沒想過會影響大小姐形象。劇中的大小姐德高望重，不可以突然變師奶，所以為保持大小姐形象，她沒再接其他角色。

與許家傑有默契 盼一世拍檔

林淑敏稱曾擔心大小姐角色會有完結一天，到時她會否回到以前演路人的日子？失去自己的價值？她苦惱過，但患重病經歷令她知道「本來無一物」的道理，應要把事情做好。如劇集有變動，她可選擇退休或繼續演下去，「我可處於卑賤，又可處於成功，最緊要過癮」。林淑敏與許家傑愈來愈合拍，她說丈夫Tommy沒呷醋，跟許家傑也認識，會約上網打機。她笑言跟許家傑很有默契，難得圈中搵到真摯好拍擋，希望是一世。

林淑敏10年前患乳癌，治療後康復。她回想康復過程不簡單，打4次化療針也出現休克，有次打針後臉色變黑，需要醫生搶救。她完成化療針後六七年仍有腦霧症狀，試過「斷片」不知說什麼、駕車回家兜路兩三小時。她當時與蘇玉華拍《On Call 36小時II》，處於完成化療針階段，一開機就忘記熟讀的對白，望着蘇玉華說不出一句對白，好尷尬很難解釋，只不停道歉。她稱蘇玉華好好人，可能會覺得這人不做功課，「我沒有向她解釋過，所以想跟她說一聲『我愛你，蘇玉華！』」。

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