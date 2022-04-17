無綫與內地合辦 王祖藍任主持 音樂節目《聲生不息》4．24首播

【明報專訊】無綫首席創意官王祖藍今年初帶同多名藝人到內地交流，當時傳他跟兩名女高層樂易玲與曾勵珍鬧不和，感意興闌珊。日前更傳他已向無綫辭職。無綫澄清不是事實，稱王祖藍正為公司在內地製作多個節目。

祖藍︰為無綫55周年台慶做點事

王祖藍主理的節目，是與芒果TV合辦、聯同《我是歌手》原班人馬製作的音樂節目《聲生不息》，將於本月24日晚8時30分首播。昨日王祖藍更新社交網，上載他擔任主持的《聲生不息》海報，透露構思該節目是想為無綫55周年台慶做點事。他表示在飛速的生活工作中，變得愈來愈懷舊，港樂對他是一味良藥。今年適逢香港回歸25周年和無綫台慶55周年，他一直想為此做些什麼。之後有相識10年、擔任節目總導演的好兄弟聯絡他，想製作創新音樂綜藝，大家一拍即合，以及有《聲生不息》想法，最終達成兩台合作。他希望與強勁班底共同圓夢，透過兩地音樂人及歌手交流，讓年輕人對港樂產生共鳴。

參與《聲生不息》的歌手及主持，他們的海報以復古懷舊色調表達對金曲的情懷，王祖藍與何炅擔任主持，兩地歌手包括林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李玟、周筆暢、炎明熹等。

海報曝光 克勤開心與好友切磋

李克勤在微博表示對港樂熱愛一生不變，開心在節目與好友切磋。楊千嬅說唱歌27年，會繼續唱給大家聽。李玟分享29年保持腰圍秘訣，因要自律做運動保持唱歌最好狀態。另一方面，ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》同在本月24日舉行頒獎禮，但未公布播出時間及詳情。

娛樂組