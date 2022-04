《怪獸3》美優先場收4680萬 疫下上映 票房遜前作

【明報專訊】《哈利波特》外傳《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore)本月8日在內地開畫,截至昨日上映9天,仍是票房冠軍,但累收還未及1億人民幣;《怪》片上周五在美國上映,周四優先場收600萬美元(約4680萬港元),不及《怪獸》系列首兩集成績,估計疫情影響入場人數是原因之一。

《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)2016年上映時,在美國首周末收7400萬美元,兩年後續集《怪獸與葛林戴華德之罪》(The Crimes of Grindelwald)開畫,首3天進帳6200萬。第3集《怪獸與鄧不利多的秘密》本月14日在美國上映優先場,票房600萬美元,不及前兩集的870萬及910萬美元成績。

業內人士估計,《怪獸與鄧不利多的秘密》首周末約收4000多萬美元,將可成為票房冠軍,卻遜於首兩集成績。據報此片在疫情期間開拍,防疫措施及延期等問題,導致成本漲至2億美元。事實上,此片可說波折重重;有份在頭兩集演黑巫師葛林戴華德的尊尼狄普(Johnny Depp),2020年控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」的官司敗訴後,電影公司決定易角,由《誣網》康城影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)在第3集《怪獸與鄧不利多的秘密》頂上。雖然有影評人讚賞麥斯的演出比尊尼更精彩,不過未知跟疫情限制觀衆入場人數,還是與原作者羅琳(J. K. Rowling)疑似歧視跨性別族群的帖文有關,《怪獸3》的票房表現遜於兩部前作。

另外,《怪獸與鄧不利多的秘密》本月13日在韓國上映,據當地電影振興委員會網站資料顯示,首日錄得8.6萬人次入場,並連續3日登上韓國單日票房榜冠軍,共20.5萬人次觀看,累收21.46億韓圜(約1400萬港元)。韓媒指《怪獸3》在當地預售率達50%,預料首周末票房可登頂。至於在內地上映9天的《怪獸3》,直至昨日依然是票房冠軍,累收8600萬人民幣,成績並不理想,大概跟疫情反覆,多個省市收緊防疫措施有關。據報內地中高風險地區戲院暫停營業,其餘的入座率亦不得超過75%,自然亦影響《怪獸3》的票房表現。

艾迪烈梅尼爆仔女似「怪獸」

另一方面,在《怪獸與鄧不利多的秘密》中扮演怪獸飼養學家紐特斯卡曼德的金像影帝艾迪烈梅尼(Eddie Redmayne),上周飛往日本宣傳,其間出席名表代言活動。他表示由於時差,當日清晨4時半便起牀,從酒店房間的窗戶看到東京美麗的朝霞。他又謂與妻子在日本曾有美好回憶,所以舊地重遊感到十分高興,而且每次訪日,總是感覺新鮮與驚喜。

談到片中出現的怪獸,艾迪稱最喜歡經常跟他一起外出的「玻璃獸Teddy」及「木精Pickett」,並指牠們的性格與其子女一模一樣,一個像「玻璃獸Teddy」非常活潑,另一個則像「木精Pickett」,冷靜又老實。