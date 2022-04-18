稱呼「教主」老公 鄭欣宜爆Anson Lo主動調情

鄭欣宜大讚Anson Lo是一個很好的表演者。（網上圖片）

【明報專訊】谷德昭（阿谷）主持ViuTV節目《爆谷一周》前晚一集訪問鄭欣宜，阿谷透露欣宜出世時已認識對方，當時他在溫哥華讀書，家姐跟肥姐（沈殿霞）相熟，他奉命探望肥姐及送BB禮物。阿谷回憶說：「我捧着一個嬰兒籃送給肥姐，你剛滿月，肥姐還讓我抱BB，因為嬰兒時期抱過你，所以對你特別肉緊，我是真心的，見到你現在的成績，真的很替你高興。」

欣宜跟MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）將合作舉行音樂會，她大讚對方似有魔法，在台上有魔力將人吸住，是一個很好的表演者。談到兩人合作跳唱，欣宜承認有壓力，所以最近找私人健身教練鍛煉，並說：「沒有對比、沒有傷害，我發現練舞，不止學跳舞那麼簡單，還要鍛煉核心肌肉才夠力度。」

點評MIRROR成員

谷德昭笑問欣宜是否在社交網跟Anson Lo調情，叫對方做「老公」？欣宜笑稱：「Sorry，是他先跟我調情的。」問她在MIRROR成員中多揀3個合作？她先選了Jer（柳應廷），覺得對方的歌好型，表演又出色，在台上很放。

其後是姜濤與AK（江𤒹生），欣宜欣賞前者在台上的從容；AK是真的很有型。她再談其他成員，讚Jeremy（李駿傑）夠妖，Lokman（楊樂文）在Rap方面進步神速，Ian（陳卓賢）歌聲有李榮浩feel；以及Alton（王智德）好搞笑。

娛樂組