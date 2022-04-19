首亮相《CHILL CLUB》感覺新鮮 林峯請ViuTV飲頭啖湯 不怕激嬲無綫

【明報專訊】無綫出身的林峯，現已轉投古天樂旗下的天高娛樂公司，近年接拍不少影視作品外，去年7月加盟華納唱片，再次拓展音樂事業。受到疫情影響，很多宣傳活動都要延期，昨日林峯終以華納歌手身分上電視節目宣傳，他的「第一次」給了ViuTV。林峯表示已跟無綫沒約，以歌手身分亮相不同平台屬正常事。不過林峯絕不忘本，另一站的行程，已安排今日（19日）返「娘家」無綫錄影《勁歌金曲》。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林峯昨日以歌手身分為ViuTV節目《CHILL CLUB》擔任嘉賓，換上短髮新造型，體型胖了少少。他表示之前為拍電影《九龍城寨‧圍城》剪短髮，現在該片已煞科，覺得保持短髮易打理，看起來夠sharp醒。他透露本來緊接跟郭富城、任達華合作新戲，因疫情反覆，未落實開拍日期，便抽空到不同平台宣傳新歌。

「與無綫沒約 乾乾淨淨」

談到首次踏足ViuTV，共獻唱7首歌，包括新歌《唱情歌的人》和《幼稚未完》，林峯說：「感覺好新鮮，近幾年忙拍電影和劇集，好耐沒以歌手身分上節目了。」高調現身ViuTV，不怕惹「娘家」無綫不滿？他說：「以歌手身分去不同電視台都好正常，我明（今）天都會上無綫《勁歌金曲》唱歌。」跟無綫有沒有約？他說：「無約喇！乾乾淨淨。」

不排除上開電視宣傳新劇

談到他主演的劇集《黑金風暴》即將在香港開電視播出，會否順勢上該台宣傳？林峯說：「睇公司安排啦！」他稱加盟華納唱片後，最近正密密錄歌，好高興能再推出廣東歌，相隔幾年再跟音樂監製鄧智偉合作的新歌《幼稚未完》，除了自己好滿意，也多謝各界支持和好評。

女兒內地或香港讀書睇疫情

林峯近期留港工作，老婆張馨月和歲半女兒Luna也在身邊相伴。他透露會視乎疫情發展，才決定女兒讀書安排，「我在內地和香港也幫女兒報了學校，因為疫情，仍未知如何安排」。問他是否已為女兒鋪路將來讀大學？他笑說：「當然未，我報playgroup、幼稚園，填表都填到暈。現在女兒經常講好多BB話，好得意，好彩留她在身邊，沒錯過她的成長過程。」

想追個仔湊成「好」字

林峯表示女兒留家抗疫多時，近日帶她去較少人的戶外走走，接觸陽光和新鮮空氣。問何時追個仔？林峯笑說：「係、係、係，我都想湊夠個『好』字，若然有兩個女都開心，可以讓小朋友有個伴。以前我好驚生小朋友會好煩好嘈，感恩我個女不是這樣。」

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