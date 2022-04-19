傳變配角拒與Anson Lo拍劇 呂爵安：想笑死我咩

呂爵安昨日在社交網上載吹脹自己的特效照片，並寫上「想笑死我咩」。（網上圖片）

【明報專訊】劇集港版《大叔的愛》贏口碑，有報道稱ViuTV決定添食，沿用《大》劇原班人馬開拍新劇《百萬同居計劃》（暫名），並加入柳應廷（Jer）及陳漢娜等新成員，令觀眾期待，特別是一班「鏡粉」（粉絲暱稱），因除了見到呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）這對「登神CP」再次合作外，Jer的加入相信會產生不同的化學作用。

忙拍戲未能參演《百萬同居計劃》

不過昨日傳出「登神CP」合體存暗湧，有指因Anson Lo帶陳漢娜入劇組，令Edan戲分大減慘變配角。不過，據知Edan一直未有承認參演，之前接受電台訪問，他只表示聽過有這個計劃，是否參演仍是未知之數，加上他的檔期爆滿，至7月MIRROR演唱會前，都要趕拍與毛舜筠、鄭中基合作的新戲，所以才未能參與《百》劇演出。

Edan昨午在IG限時動態貼了一張以特效吹脹自己的搞笑照片，並寫上：「想笑死我咩」不知是否暗指傳聞得啖笑。

陳漢娜：睇完報道得啖笑

陳漢娜回覆《明報》時否認傳聞：「睇完報道覺得得啖笑……其實同Anson Lo只係合作過一次，大家私底下完全不熟，沒聯絡。我之前亦無聽講過《百萬同居計劃》這套劇。多謝關心。」

娛樂組