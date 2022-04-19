首出個人單曲《猥瑣》 Wyman填詞 ERROR保錡多謝花姐畀機會

保錡稱聽到電台播放他的新歌《猥瑣》，忍不住哭了。

【明報專訊】組合ERROR成員吳保錡昨日推出處男單曲《猥瑣》，成為繼梁業（肥仔）及郭嘉駿（193）後，第3名出個人音樂作品的ERROR成員，MV亦於同日晚上首播。保錡在社交平台寫道：「第一次聽自己的作品在電台首播，真的忍不住淚水，哭了。」

《猥瑣》由Larry Wong作曲、黃偉文（Wyman）填詞及舒文監製，透過自嘲來表達保錡的真摯情感。保錡說，在黃偉文的「加持」下，將世俗對猥瑣的種種諷刺、嘲笑及踐踏，用黑色幽默來化解，「一個外表猥瑣，但內裏耿直的大男孩，只能用自嘲的方法表達真摯情感，殘忍地一再刺痛了那個最眼淺的保錡」。

保錡選取幾句歌詞，包括「猥瑣的人自白沒有人想聽，就算再誠懇都是醜陋的」、「不要哭，你是男子漢吧」、「但即使是MK仔也會心痛，也可以流淚吧」、「哭吧親愛的，你哭得很漂亮」等來剖白內心世界。不少粉絲看了留言「好想喊」、「心痛你」。

經理人黃慧君（花姐）轉載帖文，並留言：「近期一首喜愛的歌。」保錡回覆花姐說：「多謝你畀機會我。」ERROR隊長肥仔，MIRROR呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）等亦留言支持。

娛樂組

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