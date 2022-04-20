重返「娘家」錄影《勁歌金曲》 林峯拍戲周身傷 女兒呵番即時冧爆

【明報專訊】前日首度現身ViuTV音樂節目的林峯，昨日聯同江海迦（AGA）、連詩雅以嘉賓身分錄影無綫《勁歌金曲》。節目中林峯獻唱兩首新歌，他表示對上一次返無綫已是三四年拍《使徒行者3》，更有五六年沒上無綫音樂節目，所以今次有點緊張，但開心返「娘家」見到熟悉的環境和面孔，也跟高層樂易玲見面，將來會否再跟無綫或邵氏合作要睇機遇，他說：「做演員好被動，暫時沒收到無綫和邵氏邀請，睇未來有沒有新想法。」他稱最近把握時間做音樂及休息養傷，因早前拍電影《九龍城寨‧圍城》有不少打戲，導致身體多處受傷，不過有歲半女兒Luna愛惜，辛苦都值得，他笑說：「近4個月每當回到家，女兒就指住我話『痛痛』，然後呵番，我即時冧晒！」談到戲院明日重開，林峯期待4部參演電影上映，「《神探大戰》3年前拍完，本已安排映期都要押後，望疫情平穩，大家入場欣賞我的心血作品」。

江海迦再入紙申請開紅館騷

AGA的處女紅館演唱會因疫情被迫取消，她表示定居澳洲的父母專程回港捧場，結果睇騷不成感到失望，也因澳洲疫情反覆滯留香港，於是她向公司請假兩個月陪伴家人，這段時間也找到很多靈感，合共寫了數十首歌，她說：「下次開騷有新作品唱給大家聽。」AGA打算待疫情穩定再入紙申請紅館開騷，「今年未必成事，因入紙申請都要等一年，不過我一定還這個演唱會給粉絲，若申請到紅館檔期，我會等3個月後才公布，因怕小器」。她稱心情已平復，之前為個唱取消爆喊，因事出突然，令粉絲和辛苦綵排的音樂團隊失望，感到無奈，幸獲爸爸和音樂監製舒文鼓勵，「爸爸話隨時再返港睇我演出。其實放假時，我已在家開私人演唱會，唱歌給父母聽」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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