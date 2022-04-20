古天樂拍片為DSE考生打氣

【明報專訊】古天樂（古仔）昨日在社交平台上載一條名為「學．苦」的短片，為本周五（22日）開考的中學文憑試（DSE）考生打氣。古仔留言︰「疫情，對大家都好大影響，當中的『大家』包括我們社會未來的主人翁，一班在疫情中仍為學業奮鬥的學生。他們及家長們在這幾年經歷了不一樣的學年，每天、每星期也在適應當中的變化。希望短片能為學生們帶來一點鼓勵，尤其即將開考的DSE考生，大家一起加油，撐住！」

短片中古仔走往禮堂，然後除下口罩對着無人的禮堂演說：「各位同學，歡迎大家入讀這間學府，我不是校長，我同大家一樣都是這裏的學生，每個人出世，都在這裏上堂，讀的只有一科，這一科會有無數次考試，而今次這份試卷，可能是歷年最難答，第一條題目，就算盡咗力都係未知點答。」試卷題目為「如何讓疫情真正結束？」

接着一連串問題，包括「沒有面授，如何好好吸收所學？」、「考期壓縮，如何分配溫習時間？」、「不幸確診，如何全力以赴？」等。古仔說：「再聰明再勤力的同學，都會苦無答案，這一科就是人生，因為人生就是『學苦』，你會學識這個世界，不會所有路都易行，不會所有門都是會開，等價的付出不一定有等價交換，但你都會學識，只要盡過力，不一定需要考第一，或者等着我們的，未必是一個最滿意答案，但一定會是一個更加好的自己。」

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