嫌丁子朗太完美 戴祖儀「落閘」拒愛

【明報專訊】戴祖儀（Joey）與涂毓麟（Oscar）於上環舉行NFT藝術群展，Joey邀得緋聞男友丁子朗參與，他畫了兩幅作品參展。Joey與丁子朗昨日出席記者會，Joey大讚對方有才華，「好榮幸請到丁子郎參與，他拍戲和做主持叻我就知，估不到畫畫也那麼厲害」。丁子朗稱由細到大有畫油畫，近年工作忙才沒有畫，大爆不是Joey主動邀請，是他自薦，「她原本找我們的共同朋友，當時我在場，因感興趣，便主動說想參與」。Joey打趣說：「既然他開到口，不好意思請他食檸檬。」

又合作會否擔心再傳緋聞？Joey不擔心，稱二人是好友，坦蕩蕩很大方。丁子朗多才多藝會否加分？Joey說：「他一向分數都很高，靚仔、搞笑、識做戲、識畫畫，又懂得照顧人。可惜我不喜歡完美的人，我喜歡有瑕疵。」她又認為與靚仔拍拖壓力很大，樣貌不重要，最重要溝通到及風趣幽默，笑稱與丁子朗溝通不到，丁子朗聞言笑說：「我們用畫筆溝通。」

否認投資NFT賺大錢

Joey透露與Oscar等好友用7位數成立公司經營NFT，否認外傳投資NFT賺很多錢，稱將賺到的錢投資在公司，未有錢落袋不算賺錢，但對公司發展和前景有信心。丁子朗表示想加入投資，Joey歡迎，「當然可以，你那麼有才華」。

郭偉亮（Eric Kwok）帶愛犬出席支持，獲Joey與Oscar送贈一幅NFT畫作，價值1500元，是他的第一幅NFT收藏。問會否投資NFT，他說：「會先向Oscar請教才決定，也要問准太太葉佩雯，因投資全交由她處理。」對於有傳Joey賺500萬，Oscar表示整個團隊尚未賺錢，希望能做投資先鋒。

記者：柯美