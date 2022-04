Marvel喜DC憂 《雷神奇俠4》預告片首日2億瀏覽 《閃電俠》艾薩傷人再被捕

【明報專訊】超級英雄片兩大陣營之爭,過去一直由Marvel領跑,DC長期處於捱打局面,隨着上月開畫的《蝙蝠俠》全球票房累收7.5億美元(約58.5億港元),加上《黑亞當》、《閃電俠》及《水行俠2》輪流登場,以為DC有望翻身,豈料扮演「閃電俠」的艾薩米勒(Ezra Miller)一個月內兩度傷人被捕,它跟《水行俠2》又因疫情影響進度,被迫押後明年上映;反觀Marvel新片《雷神奇俠4:愛與雷霆》還未開畫,預告片推出首24小時的網上點擊已達2.09億次,形勢高下立判。

Marvel和DC超級英雄片一向敵我分明,卻數今年戰况最激烈,前者以5月開畫《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)揭開戰幔,《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)7月緊接亮相,《黑豹2》(Black Panther: Wakanda Forever)11月壓軸登場;DC亦信心十足,《蝙蝠俠》打響頭炮,狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演的《黑亞當》(Black Adam)7月硬撼《雷神奇俠4》,《閃電俠》(The Flash)亦與《黑豹2》正面對決,令雙方粉絲興奮不已。

上月初,華納電影公司突然宣布重新調動映期,《黑亞當》延至10月開畫、《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)及《閃電俠》更推遲至明年3月和6月上映。另一方面,原定明年6月推出的《沙贊!神力集結》續集(Shazam! 2)則提前到今年12月聖誕前夕,取代《水行俠2》原有檔期。

《水行俠2》導演溫子仁(James Wan)解釋,1月剛完成新片拍攝,劇組無法及時處理後期製作;電影網站Deadline亦報道,疫情影響進度,單是《閃電俠》已有超過2500個視覺特效鏡頭,難以如期上映,實屬情有可原。

天災難以避免,人禍又怎樣?《閃電俠》男主角艾薩米勒繼上月底在夏威夷打人被捕,保釋期間前日再度傷人,據報本月19日凌晨一時左右,艾薩到當地某私人住宅參加派對時,疑不滿遭驅逐離開,一怒之下把椅子擲向26歲女生,令她額頭出現半吋長傷口,事後艾薩遭警方拘捕,控以二級傷人罪名,現已保釋候查。

艾薩米勒早前被捕,有傳華納電影公司決定暫停跟他合作,把他踢出DC電影宇宙,《閃電俠》明年如期公映,續集或將易角;艾薩主演的《怪獸與鄧不利多的秘密》雖能保留戲分,下集能否再演,恐怕未必樂觀。

Marvel電影預告片包辦最高瀏覽前三位

兩大陣營形勢此起彼落,Marvel新片《奇異博士2》下月開畫,業內人士普遍預期它能延續《蜘蛛俠:不戰無歸》的票房和口碑。《雷神奇俠4》預告片雖然姍姍來遲,全球粉絲仍引頸以待,結果片段一出,首24小時的網上點擊次數達2.09億,成績不錯。事實上預告片首24小時最高點擊頭3位,亦全是Marvel超級英雄片,分別是《蜘蛛俠:不戰無歸》(3.55億次)、《復仇者聯盟4:終局之戰》(2.89億次)及《復仇者聯盟3:無限之戰》(2.3億次)。不難預計《雷神奇俠4》7月上映,勢必掀起另一股熱潮。