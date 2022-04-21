【開箱】《醜聞真相》 習慣謊言的政客 認清騙局的妻子

【明報專訊】《甜心俏佳人》大衛基利（David E. Kelley）炮製過不少美劇，前作《小謊言》集合妮歌潔曼（Nicole Kidman）及麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）等影后級人馬主演，橫掃金球、艾美等獎項，新劇《醜聞真相》（Anatomy of a Scandal）同樣星光熠熠，集合《曼克頓封暴》施安娜米勒（Sienna Miller）、《傲慢與偏見》男星路柏法蘭（Rupert Friend）、《唐頓莊園》女星米雪杜克利（Michelle Dockery）及《阿拉丁》娜奧美史葛（Naomi Scott）主演，並把故事從美國小鎮遷移到英國倫敦，本月15日在影視串流平台Netflix首播，昨日更打入本地熱播榜第6位。

疑幻疑真的性侵案件

《醜聞真相》講述Sophie（施安娜米勒飾）是全職主婦，照顧仍在小學的一子一女Finn和Emily，丈夫是才貌兼備的保守黨國會議員James（路柏法蘭飾），跟首相Tom是牛津大學同學，私交甚篤，在政壇前途無量。以為生活幸福美滿的Sophie，James被傳媒揭發跟助理Olivia（娜奧美史葛飾）有染。Sophie晴天霹靂，James解釋跟對方只是性關係，並不認真，Sophie選擇接受，陪他面對公衆並道歉。在國會雖被政敵嘲諷，巧言令色的James輕鬆過關；以為續踏上青雲路之際，Olivia入稟控告他強姦。面對檢控官Kate（米雪杜克利飾）的咄咄逼人，James真的如表面的謙謙君子，還是隱藏獸性一面？當首相的新聞官翻出James念大學時，曾有女生Holly報警稱遭他性侵，後者恰巧跟Sohpie曾一起修文學課，此事又會為他倆的婚姻帶來什麽影響？

改編自Sarah Vaughan同名小說的《醜聞真相》，在爛番茄影評網站成績不算突出，只有六成好評。《衛報》視評更指劇中角色的對白都不似來自真人；撇除這一點，其實全劇6集裏包含了很多元素，包括講述一段婚姻關係和為人父母所需要的核心價值、尚算緊湊的法庭激辯、政客的虛偽，以及怎樣才算是性侵？James為了前途，向Olivia提出分手，後者渴望復合；就在James因移民法案備受傳媒打擊的一天，兩人把國會大樓的電梯變成活春宮，當激吻後James想再進一步，Olivia沒有說不，但推開對方稱到其他地方才繼續，其後在法庭變成辯方攻擊她的要點。Olivia在庭上作供，稱James說：「別挑逗完我又不給我。」然後就扯下她的內褲霸王硬上弓。

帶子女逃離謊言

Sophie雖然跟James一樣來自上流家庭，但父母婚姻破裂，她不希望自己重蹈母親覆轍。James從被揭出軌到涉嫌性侵後，她一步步認清丈夫的衆多謊言，又或者他根本分不清謊言與真實，習非成是，就像他不止一次說的「別挑逗完我又不給我」。Sophie後來受不了，帶同子女到James父母家裏小休，奶奶說起James小時候已好勝，玩大富翁都會作弊，大大刺激了Sophie，她反問奶奶，「這樣你覺得妥當嗎？」對方聳聳肩說：「遊戲而已。」就在不斷發現新謊言，還有兒子Finn會以驕傲的語氣高呼自己的姓氏，Sophie決定離婚，不想子女在謊言中成長。

Sophie知悉真相後很心煩，走到露台吸煙，女兒Emily滿是關切的眼神，在窗邊凝視着母親。Sophie極力逃避步上母親後塵，到底是選擇錯誤還是宿命？Emily將來又會怎樣，這一幕是導演饒有心思的鋪排。Sophie覺得枕邊人可怕，不止於出軌與性侵，還因為對方掌握權力，有機會操控國家；玩遊戲都作弊，怎會無傷大雅？