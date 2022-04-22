戲院重開入座率欠佳 業界料首天總票房一般

【明報專訊】戲院關閉逾3個月，昨日防疫措施首階段放寬重開，上映電影包括《梅艷芳》、《G風暴》、《怪獸與鄧不利多的秘密》、《月球隕落》、《星夢動物園2》、《死亡立方》及《Drive My Car》等。《明報》記者昨日走訪銅鑼灣多間戲院，見現場購票觀眾不多，大部分場次入座率欠佳。

觀眾指戲院長時間關閉不合理

觀眾陳先生與女友看《月球隕落》，他表示兩日前在網上購票，不難買飛，又有優惠券，想看電影便入場。他覺得政府防疫措施要戲院長時間關閉不合理 ，市民都要有娛樂消遣；對於入戲院需要「疫苗通行證」，他覺得應該保障大家。郭先生與女友都是看《月球隕落》，他們開心戲院重開，因喜歡看電影，即使場內不能飲食亦沒所謂。一對夫婦帶同兩名兒子看《星夢動物園2》，他們相信戲院會做足防疫措施，入場後不會除口罩及進食。

戲院商會盼盡快放寬入座率

香港戲院商會發言人接受《明報》訪問稱，雖然戲院重開，但早兩日的預售情况普通，雖然昨日有不少電影上映，但部分是關院前或在外國已上映，新戲數目不多，預計重開首天的總票房一般，要回到正常水平需要一段時間，加上現在限五成入座率，部分片主想睇定啲，待進一步放寬才安排上映，相信要3至6個月才回復正常水平。問如何幫助業界？他表示戲院要自救，「做足防疫措施，令觀眾覺得安全。之前商會向政府爭取八成半入座率，結果得五成，好失望，看不到曙光，希望政府盡快放寬入座率」。

《G風暴》張智霖讚宣萱演技成熟

古天樂、張智霖及宣萱主演的電影《G風暴》去年除夕上映，6日後因戲院關閉停映，昨日再度上映。張智霖相隔多年再與宣萱合作，大讚對方演技成熟，拍攝時很認真，是實力派演員。宣萱表示跟整個團隊合作非常開心，大家在鏡頭後聊天、開玩笑，氣氛非常好。

記者：柯美