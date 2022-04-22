《肥美人》12強誕生 大學講師奪「友誼小姐」無緣晉級 紅中自認八婆引評審爆笑入圍

【明報專訊】ViuTV選美真人騷《肥美人》前晚正式比賽，首場準決賽安排16名參賽者以傳統選美模式出場，穿晚裝逐一自我介紹，再穿泳裝展開問答環節，參賽者面對網民負評表現自信，盡顯真性情。朱美玲（紅中）表現搞笑，被網民批「點睇都係八婆」，她大方回應：「講真邊個女人唔係八婆？一定鍾意講八啩嘢。」還將司儀陳葦璇拖落水，直指對方也是八婆，引得評審們爆笑。方芷茵（Chanhnez）先拔頭籌獲頒「友誼小姐」。經過一輪比賽後，選出12強晉級，邢洋陽（洋腸）、Chanhnez、招依婷（Vicky）及林咏茵（肥Yan）被淘汰。

娛樂組

《肥美人》準決賽於前晚及昨晚舉行，經過一輪比賽後誕生12強，包括何綺婷（綺夢）、陳映同（Lezlie）、劉子晴（呀肥）、陳婉儀（阿Bui）、朱美玲（紅中）、蔡茵茵（肥肥茵）、丁珮筠（丁丁）、翁芷園（Cherry）、陳曦雯（Heyman）、容承宜（容小姐）、梁秋萍（包包）及區凱琪（凱琪）。Cherry獲頒「最上鏡小姐」。

前晚準決賽16名參賽者先穿晚裝逐一自我介紹，邢洋陽（洋腸）、陳曦雯（Heyman）、容承宜（容小姐）等都在最後加上「多謝」，容小姐更說：「夢想成為香港女性典範，多謝。」引得全場大笑。之後頒發第一個獎項「友誼小姐」，佳麗互選，由大學講師方芷茵（Chanhnez）奪得，她表現興奮開心。

穿泳裝 笑對網民負評

16名參賽者接著分別以泳裝及睡衣出場，爭入12強。在泳裝問答環節，眾佳麗穿上不同款泳裝，有密實亦有性感，她們擺出自信甫士。談到網民負評，何綺婷（綺夢）被指「就算係靚女都叫唔出口」時，她說︰「叫我BB就可以，他說我靚女，叫我美女BB也接受。」邢洋陽（洋腸）被笑東莞味濃，她妙回稱東莞多靚女。

Chanhnez對被批評「究竟係選肥美女，定順眼肥婆？」她回覆：「我兩樣都唔係，我係美女。」朱美玲（紅中）表現最搞笑，網民形容她「點睇都係八婆」，她不假思索說：「咁都睇得出，講真邊個女人唔係八婆？一定鍾意講八啩嘢，你（陳葦璇）都係。」引得評審們爆笑。

紅中被練美娟奪熒幕初吻

眾佳麗隨後接受ERROR成員何啟華（Dee）及吳保錡考驗，洋腸問飾演「友台高層」的阿Dee可知道《全民造星IV》冠軍是誰？Dee搞笑答：「係咪咩炎？」然後笑稱不看隔籬台。洋腸再問他可知道自己台今年的選美冠軍時，阿Dee說︰「你估我好得閒，搞電視畀番自己睇。」

其後紅中與保錡及Dee重演劇集《大叔的愛》浴室戲分，司儀練美娟突然殺出與紅中對戲，出其不意咀紅中，奪走對方的熒幕初吻，令現場氣氛高漲。紅中即要求與保錡及Dee演咀戲，兩人連忙躲避，場面搞笑。