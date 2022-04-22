《今日睇真D》監製趙汝強離世 歐錦棠發文悼念伯樂提攜

【明報專訊】曾監製亞視多個節目，包括《今夜不設防》和《今日睇真D》的趙汝強日前離世，不少前亞視藝人在社交網悼念。歐錦棠視趙汝強為伯樂，他寫道：「趙汝強，我演藝生涯中必定銘記的名字。人生幸遇伯樂，趙汝強是其中一位，亦是舉足輕重的一位。」

歐錦棠提到很多人以為他的成名作是《今日睇真D》、亞姐選美司儀，或是少人提及的《香港追追追》；其實他真正做的大型騷是主持港日跨國節目《中日友好大比併》，由趙汝強監製。他說：「由這個節目開始，為我在亞洲電視鋪設了青雲路。」又談及當年在記者會飯局，趙汝強跟他說二人早已合作過，是亞視辦的《十九區業餘歌唱大賽》，歐錦棠穿著道具戲服分別扮「時鐘」和「咪高峰」。趙汝強向他透露，當時想以後有機會一定找這個小子做節目，歐錦棠問為什麼？對方回答：「未見過有人扮一個鐘都可以做到咁開心。」這句話令歐錦棠刻骨銘心，角色幾卑微最少有一個人看到，多謝趙汝強提攜，願他安息。

甄志强感謝教導

甄志强（小强）留言悼念：「一代電視風雲人物，趙汝強先生。趙Sir，一路好走，感謝你當日到場欣賞及在後台提點由小强監製、導演和編劇的慈善音樂劇，一語道破音響燈光的破綻和竅門，獲益良多，亦師亦友，永遠懷念你！ 」

趙汝強畢業於麗的第三期藝員訓練班，之後轉往幕後發展，曾監製多個亞視節目，包括《今夜不設防》、《今日睇真D》、《活色生香》等，曾出任亞視助理副總裁。

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