《搗破法蘭克》眾籌250萬開拍費 陳果撐大膽嘗試

【明報專訊】網上頻道《拾陸比玖》成立一周年，推出首部劇情片《搗破法蘭克》（Smashing Frank）眾籌計劃，目標35日眾籌250萬元開拍費，若集資不達標，眾籌資金將全數退還。這是香港第二部眾籌劇情長片，由蔡康凝執導，陳漢娜、郭爾君、戴玉麒與龔志業主演，前天（20日）釋出一條5分鐘概念短片。

《搗》片監製陳果支持大膽嘗試，「眾籌電影拍攝在外國已興起幾年，我樂意跟年輕導演採用這個方法在香港試試。這類計劃對年輕新導演來說是一個新出路」。他表示香港近年新導演如雨後春筍，傳統投資者已難以應付，多一個方法、機會，就有多一條出路。

擔任女主角的陳漢娜認同眾籌拍電影是個好方法，「相對傳統一貫電影開拍模式，主導、決定權多在投資方，或會較多商業考量。眾籌可能令創作者有更多發揮空間，因為香港的導演、編劇雖然可主動創作，但在資金上比較被動。當團隊都願意嘗試眾籌這個方式，我也覺得可行，想參與這場冒險，凡事都應該嘗試」。

本港首部眾籌電影，是導演兼編劇趙羅尼籌備的《堅尼地道殺人事件》，當時邀請了黃秋生、顧定軒拍攝一條約13分鐘的短片，希望眾籌千萬元開拍，可惜最後未能達標，只籌得逾319萬元。

娛樂組