【開箱】《氣泡劇組》 疫下爛片是這樣煉成的

電影講述一眾演員在疫情下拍攝《懸崖猛獸》第6集的苦况，似在嘲諷《侏羅紀世界》系列。

【明報專訊】變種病毒肆虐全球，荷李活身受其害，演員染疫、劇組停工、戲院休業、映期延遲等都令電影公司損失慘重。影視串流平台Netflix新片《氣泡劇組》（The Bubble）講述電影公司如何在疫下採取「閉環式」拍攝方法，千辛萬苦終於完成一齣爛片的過程。這個故事大綱是否熟口熟面，令人聯想起本地某電視台計劃以同樣方式製作綜藝節目的傳聞？

閉環拍戲變災難

新片由《處男40戇居居》導演祖艾柏圖（Judd Apatow）自編自導，《X檔案》大衛杜楚尼（David Duchovny）、《逃出魔幻紀：霸氣升呢》嘉倫基蘭（Karen Gillan）、《小三大聯盟》李絲莉雯（Leslie Mann）及《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》男星基謹米高奇（Keegan-Michael Key）等演出，台前幕後陣容尚算可觀，更一度登上Netflix全球英語電影收視榜三甲位置，偏偏口碑甚差，在影評網站「爛番茄」的觀眾好感度只有32%不及格。《氣泡劇組》嘲諷荷李活濫拍爛片，結果自身亦批評是一齣爛片，夠諷刺了吧？

《氣泡劇組》故事講述疫情籠罩荷李活下，電影公司為了開戲，於是想到在英國某地築起高度隔離設施，以閉環式管理手法，強迫台前幕後共處數十日，直至商業大片《懸崖猛獸6》完成為止。

在拍攝過程中，演員難抵長期隔離的精神壓力，有人中途偷走，有離婚夫妻復合再分手，亦有人靠吸毒和縱慾來逃避現實，現場一片混亂，片場彷彿變成戰場，電影能否如期煞科？難度不下於動態清零。

影射《侏羅紀世界》

祖艾柏圖擅拍喜劇，代表作品包括《弊傢伙…搞大咗》及《處男40戇居居》等，曾令不少觀眾捧腹大笑，新片《氣泡劇組》野心更大，搞笑之餘又想諷刺現實，例如嘲笑票房大賣的超級英雄片《蝙蝠俠》重拍又重拍，主角換人又換人，令人混淆不清，可謂一針見血。

眾星閉環拍攝《懸崖猛獸》第6集，戲中恐龍上天下海，幾乎無處不在，擺明影射即將開畫的《侏羅紀世界》系列；至於影壇新人嘉倫賀柏（Galen Hopper）扮演網紅，無心拍戲卻經常在片場拍抖音短片「呃Like」，亦盡挖苦之能事。

可惜的是，《氣泡劇組》雖然偶有佳句，故事卻雜亂無章，劇情東拼西湊，部分笑話更顯過時，難怪網民狠批爛片。相比之下，同樣講述電影人拍戲荒誕事迹的日本喪屍喜劇《屍殺片場》，雖然成本極低，但論創意與喜劇效果，卻比此片優勝十倍，難怪就連《星光夢裏人》金像導演哈薩拿維斯（Michel Hazanavicius）都要重拍《屍》片，新作《Z》更以非競賽片姿態成為今屆康城影展開幕電影。

荷李活巨星客串

《氣泡劇組》劇情雖爛，幸得一眾荷李活巨星客串，包括曾演超級英雄「奇異博士」的班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy），以及「和平使者」約翰辛納（John Cena）等粉墨登場，後者扮演電影特技指導，僅透過平板電腦亮相，隔空指點演員，情况跟李思捷早前在家主持綜藝節目《思家大戰》大同小異，意外地成為全片最大笑點。