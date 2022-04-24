《CHILL CLUB頒獎禮》料MIRROR成大贏家 ViuTV集逾百歌手撼無綫《聲生不息》

【明報專訊】ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎典禮今晚舉行，同晚跟無綫首播的歌唱節目《聲生不息》對撼。《CHILL CLUB頒獎禮》有逾百歌手參與，競逐多個獎項，戰况激烈；《聲生不息》則有唱家班及樂壇生力軍助陣，各有吸引。MIRROR預計是頒獎禮贏家，又傳將舉行紅館演唱會。成員柳應廷（Jer）近日被發現參觀新樓盤示範單位，他希望開紅館個人演唱會及做業主夢想一齊實現。

《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》今晚8時至11時於ViuTV直播，無綫與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》香港版則於晚上8時30分至10時30分播出，會有兩小時正面對撼，爭奪觀眾捧場。《CHILL CLUB》有大批人氣歌手包括張敬軒、MIRROR、ERROR、林家謙、張天賦等競逐獎項，吸引粉絲關注。

炎明熹獻唱《蜚蜚》挑戰高難度

《聲生不息》有16組兩地歌手參與，包括唱家班林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李玟、炎明熹及曾比特等。節目組昨日公開歌手演唱歌單及比賽照片。林子祥獻唱《耀出千分光》組曲，其太太葉蒨文唱《祝福》。李克勤唱《傾城》、楊千嬅選唱《無條件》、李玟唱《真的想見你》 等。炎明熹獻唱《蜚蜚》，是已故女歌手陳僖儀的作品，原曲為韓劇《擁抱太陽的月亮》中的歌曲《時間倒流》，是一首難度頗高的歌曲。官方發放照片中，炎明熹穿黑白服裝，斯文大方，唱歌時一貫淡定。

柳應廷睇新樓盤有望做業主

《CHILL CLUB》昨日安排部分歌手綵排，有MIRROR成員柳應廷（Jer），聯同林家謙、Serrini、岑寧兒及組合per se。Jer近日被發現低調參觀元朗新樓盤示範單位，入場價以608萬起計，有機會繼李駿傑（Jeremy）後，第2名做業主的MIRROR成員。大家恭喜他時，他笑說：「唔好恭喜住，睇吓樓啫！我都是一個小小香港人，有夢想買樓，但未做業主，純粹睇吓示範單位。」他目前仍搵樓中，都想今年內圓業主夢，不過財力方面仍有問題，他想讓父母住得舒適，暫時未決定買樓投資或自住。夢想的物業是怎樣？他說：「希望有私隱度較高的獨立屋，與家人一齊住。」

Jer近日忙拍ViuTV新劇《百萬同居計劃》，隊友呂爵安（Edan）因檔期未能配合辭演，他坦言有點失望，希望下次再有機會跟Edan合作。他說：「雖然新劇用《大叔的愛》部分演員班底，但題材故事與《大叔》完全不同。我的角色造型好突出，性格怪怪哋，暫時不見有男男的咀戲。」

MIRROR紅館騷 日期未落實

有傳MIRROR將於7月首踏紅館舉行13場演唱會，Jer稱未落實，詳情有待公司公布。體力能否應付13場？Jer笑笑口說：「如果真的開13場，現在應要操練體能，但尚未開始，因最近忙拍劇。自己曾幻想有一日在紅館開個唱，也是個人目標，現在會儲定多些歌。」問想做業主還是開紅館個人演唱會？Jer火速回答：「Why not both？儲多些歌先。」

林家謙練定笑容上台領獎

林家謙去年在《CHILL CLUB頒獎禮》奪6獎成大贏家，上台領獎被網民指無表情。他說如有機會上台領獎，他已練定笑容，又準備致謝辭。有否信心破去年得獎紀錄？他認為沒壓力，「如再好似去年獲咁多獎，我會驚！不會每年都有很大收穫，慢慢學到對獎項看淡，不會在意數字。因為年年計算數量，一定不會開心，今年不一定有可觀成績，已做定心理準備」。他正為新歌籌備，努力儲歌，希望未來有機會開騷。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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