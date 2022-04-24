合照「婚戒紋身」一度消失 惹婚變揣測 王敏奕拍片闢謠「與曾國祥無事」

王敏奕（左）與老公曾國祥的婚照一度在社交網消失，之後再重現，原來前者因工作曾整理社交網的照片。（資料圖片）

【明報專訊】無綫總經理曾志偉的兒子曾國祥，與王敏奕由拍拖至結婚一直甜蜜恩愛，不時在社交網放閃。他們2019年結婚時，分別於手指紋上9條及6條線的「婚戒紋身」，代表結婚日期9月6日。近日有網民指，王敏奕突然刪除社交網上與曾國祥的所有合照，又疑洗走手指的「婚戒」紋身，加上兩人婚後經常分隔兩地，惹起婚變揣測。王敏奕立即拍片曬手指的紋身，以行動闢謠，她稱與老公曾國祥無事，照片消失後再重現，因她曾整理過，又澄清因有時拍戲需要遮紋身，並沒有洗走。

30歲王敏奕與42歲曾國祥雖年齡相差12年，但無阻發展，他們相戀6年，於2019年9月6日在日本舉行浪漫婚禮。他們為紀念這個日子，在手指紋上「婚戒」，曾國祥3隻手指各紋3條線，王敏奕在兩隻手指各紋3條線，分別代表9及6。婚後曾國祥經常到不同地方拍戲，與王敏奕分隔兩地，但仍非常恩愛，間中在社交網放閃。

曬「婚戒紋身」證情未變

昨日有網民稱，發現王敏奕刪除社交網與曾國祥的所有合照，就連當年的結婚相也不見了。網民又稱王敏奕已洗走手指上的「婚戒紋身」，疑與曾國祥感情有變，令婚變愈傳愈烈。王敏奕為平息猜測，昨日在社交網上載工作時的自拍視頻，特別將鏡頭拉近拍攝手指上的「婚戒紋身」，以行動闢謠。她向傳媒表示︰「我哋無事，謝謝關心。」至於她的社交網與老公曾國祥的合照曾一度消失，之後又再重現。

分隔兩地 承認維繫感情不容易

王敏奕目前正拍攝無綫新劇《婚後事》，她表示沒有洗走「婚戒」紋身，只是有時拍戲時要遮着。她亦未有刪走與曾國祥的合照，是之前因工作曾整理社交網的照片。她透露曾國祥目前在英國工作，她坦言經常分隔兩地，加上疫情下要隔離再隔離，要維繫感情不是容易的事，這是全世界人要面對的問題。她與曾國祥一直有保持聯絡及溝通，感情沒有問題。

娛樂組