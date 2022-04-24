《飯戲攻心》入圍爭最佳劇本獎 鄧麗欣隻身赴烏甸尼 要攞「土產」回港

【明報專訊】黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎及王菀之等主演電影《飯戲攻心》，入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元，同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本獎。女主角之一的Stephy隻身遠赴烏甸尼，代表片中「一家人」出席。

黃子華林明禎張繼聰拍片打氣

黃子華等拍片為她打氣，他帶頭說：「恭喜晒，Stephy拍套喜劇竟然可以拍到去烏甸尼，烏甸尼我就不太熟悉，我只知道有一種土產好受歡迎，就是獎，大、中、細各式各樣都攞點回來，等大家高興，辛苦你了。」林明禎說：「希望你為香港爭光！加油！」張繼聰擔心戲中女友，「你一個出遠門一定要小心點，唔好咁大頭蝦，我會在香港乖乖等你回來，等你好消息」。

Stephy不戴口罩逛街

Stephy因疫情有兩年未到外地，此行心情緊張又愉快。她抵達意大利烏甸尼後悉心打扮走到街頭，沒戴口罩呼吸新鮮空氣，她說：「很開心將《飯戲攻心》這部作品帶到意大利，現在身處街頭也聞到飯香和叉燒香，承大佬（黃子華）所言，將土產（獎座）帶返香港，記得等埋我齊人開飯。」

娛樂組

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