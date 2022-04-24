張惠雅最嬲傳做小三 不知薛世恒離婚原因

【明報專訊】33歲張惠雅（Regen C.）2007年與張紋嘉（Crystal）、黎美言（Winkie）組跳唱女團HotCha，但逃不過「組合七年之癢」宿命，於2014年拆伙。她們先後與公司解約，目前只有張惠雅以獨立歌手身分留守樂壇，自資製作新歌《Wish You Were OK》。張惠雅接受商台《星光背後》梁泰來訪問，透露當年組女團表面風光的辛酸。

張惠雅直言跟HotCha兩名成員合作7年常有爭拗，「拗撬最多是Winkie，她不喜歡就直接講，未必每個人頂得順她的性格」。不過她說HotCha解散與成員合作無關，最主要是長期無收入。她們3人都無錢，希望公司找多些工作，但做極都不夠支付公司預支給她們那筆數。她最初鍾意唱歌及跳舞，後來工作時間長無假放，每天睡4小時，精神也有問題。她最多的月薪約8000至1萬元，但不停做還欠公司錢。

張惠雅曾對愛情充滿憧憬，想過30歲前結婚為人生目標，經過多段不如意感情經歷後，愛情已不再重要。她拍過10多次拖，每次都是「爛桃花」，難忍另一半不忠，一般是3個月分手，最長逾半年。她重提與老闆薛世恒傳緋聞，當時被指令老闆與陳法拉離婚。她稱報道是她入行以來最嬲一次，「我有精神潔癖，絕不會做第三者。那時我很執著，一直想找出創作這新聞的記者，問他知否一支筆對人傷害有多大？我不了解老闆為何離婚，一段關係要搞到離婚，一定有很多問題」。

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