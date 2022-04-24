日韓女星齊報喜 趕及慶祝母親節 石原里美李貞賢接連當媽

李敏貞（左起）、孔孝真、吳允兒、李貞賢及嚴志媛早前出席孫藝珍婚禮，當時李貞賢的孕肚已很明顯。

石原里美（圖）產前主持綜藝節目，暫由其他藝人頂替，讓她專心休養。

【明報專訊】日韓演藝界昨天同時傳來喜訊，日劇《戀愛要夠Deep》35歲女星石原里美前年10月嫁給同齡金融才俊，今年初宣布懷孕，昨日透過事務所宣布已誕下婚後首胎，卻以私隱為由，拒絕透露嬰兒的出生日期與性別；韓片《屍殺半島》42歲李貞賢亦誕下第一胎，大方透露女嬰於本月20日出世，並透過社交媒體公開母女首張合照。

石原里美昨日透過事務所公布，腹中嬰兒順利「卸貨」，雖未透露孩子的出生日期與性別，但表示並非昨天出世。石原里美現正專心休養，目前以育兒健康為優先考量。

巿村正親暫代主持

石原里美表示，在過去懷孕的日子，真誠感受到大家的愛護與支持，並首次感到孩子比自己生命還重要，誕生後讓她打從心底感到幸福。她又謂產後的工作節奏將會有所改變，但仍希望未來能夠愉快地工作，請大家多多支持。

事務所稱石原里美產後健康，將會視乎她的身體狀况，稍後安排復工。石原里美最近擔任NHK電視台有關生活科學情報的綜藝節目《明天就改變的使用說明書》，由演員轉型當主持。據悉，她放產假期間，暫由《集團左遷》男星巿村正親接替工作。

韓國演藝界昨日也傳來喜訊，《屍殺半島》李貞賢昨日透露，剛於本月20日在首爾某醫生順利誕下女嬰，母女平安，感謝所有曾送上祝福的朋友，日後將以更好作品回饋大家。

李貞賢透過社交媒體公開母女合照，留言稱無法忘記女兒出世的瞬間，眼見自己肚子裏誕下生命，令她十分感動，且不敢相信自己成為媽媽的事實。初為人母的她表示，將會更尊敬世上所有母親。她又透露產後3天，身體復元進度超快，笑言醫護人員都不敢置信。

產前出席玄彬婚禮

2019年李貞賢跟拍拖一年的整形外科醫生結婚，去年宣布懷孕，早前她挺着孕肚出席《愛的迫降》好友孫藝珍與玄彬的婚禮。李貞賢有份參演的康城影展主競賽電影《Decision To Leave》，將於今年6月上映，屆時她有望復出，出席新片宣傳活動。另外，李貞賢在今年下半年還有另一齣新片《Limit》推出，將會忙個不停。

文：蘇珮欣