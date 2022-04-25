不滿張惠雅批評人格 黎美言怒轟雙面人 拒重組HotCha

【明報專訊】前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen）近日宣傳個人新歌接受電台訪問，爆跟隊友黎美言（Winkie）拗撬最多，稱對方性格大剌剌，未必每個人都能容忍。言論觸動Winkie神經，於社交網發文怒轟Regen是雙面人還擊。

啞忍15年 有苦自己知

HotCha今年踏入成軍15周年，過往成員屢傳不和，今次Winkie被Regen的訪問焫着，發文大數對方不是，轟Regen借她宣傳新歌，「其實你過好自己人生，我覺得冇必要再喺你訪問度提起評論我，我哋已經係分開個體，因為對我來講，我都頂唔順你哋性格，人前人後一套、無team spirit、全為自己私心，唔係我當初追求嘅嘢，我鍾意一齊成功，唔係分開成功，所以係我唔玩，無奈我一直為咗大體，唔想影響大局，隱藏自己感受多年，很痛苦。啞忍15年，現在終於落到決定，我覺得坦誠善良相處，絕對好過畀人出賣，希望有一日你哋能夠懂得檢討自己，不要在人前扮弱者，關係是雙方不是單向，社會很多人都有情緒病，我亦試過，唔代表我唔出聲，不要用這種手法宣傳自己新歌」。

Winkie稱Regen多年來做很多小動作傷害她，手指只識指向別人，性格高傲自滿，未必每個人能容忍，應先嘗試檢討自己。她寫道：「我正式宣布，呢個組合我唔會再有興趣重組，粉絲們抱歉，15周年我曾經嘗試為你們爭取過演唱會，最後我選擇自己心靈行先，你無辦法想像忍耐15年，有幾受傷害。」

Regen公開向Winkie道歉

Regen隨後發文稱純屬誤會，向Winkie致歉，澄清訪問者是問她在HotCha中與誰最close及有沒有嗌交，「我其實是答和Winkie close啲，因為Winkie好多嘢都直接講出嚟，而我係buy呢一套，我表達唔好，其實係想講，好多人未必會接受咩都直接講嘅人，但係我ok佢呢個性格」。又透露Winkie最近以短訊主動關心她的情緒，「引起Winkie難受要講句對唔住，自知講嘢唔叻，就當今次是契機，從今以後所有關於組合的問題都不再回應」。

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