扮鄭嘉穎谷IG新帳戶 樂易玲難忘方逸華贈「620」電話號碼車牌

【明報專訊】邵氏兄弟執行董事樂易玲，被外界稱呼「樂小姐」及諧音「620」，最近以真實電話號碼「62000000」，在Instagram（IG）開設「62000000callme」帳戶，分享邵氏及無綫旗下藝人最新動向和工作日常，還有她與圈中人一些鮮為人知的故事。

樂小姐親身上陣拍攝硬照宣傳，重演視帝鄭嘉穎的經典「炸雞店外賣速遞」廣告，將口號改成「620五個0，call我」，非常搞笑。拍攝當日，樂小姐刻意模仿鄭嘉穎的打扮，以皮褸造型登場，又向衛志豪借用電單車，對方在旁教擺甫士，僅花約15分鐘便順利完成。

樂小姐與方逸華關係密切，感情要好，留下不少美好回憶。方逸華為人細心，生前為樂小姐蒐羅各式各樣「620」系列物品。樂小姐透露「62000000」這組珍貴的電話號碼，是方逸華多年前購下，再連同當年最新款手機送給她，還有幾個「620」車牌，每一份都是非常珍貴的禮物，每當看到那些620系列物品，都會睹物思人。

樂小姐接受《明報》訪問，解釋開新社交帳戶純粹貪得意，「我一早已有帳戶，但屬私人，分享過我生日派對相和兒子的生活照。今次新帳戶是官方，用來分享藝人的事和新項目動向，所以比較有趣」。

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