朴海鎮新劇首播低開 李準基「重生」稱冠

【明報專訊】韓國各大電視台周六晚同時段有多齣劇集播出，李準基主演SBS電視台新劇《Again My Life》前晚播出第6集，收視8.5%，較上集跌1.2個百分點，瞬間收視10.9%，成為周六晚冠軍。集合李秉憲、申敏兒及金宇彬等大卡士合演的有線頻道tvN《我們的藍調時光》，前晚播第5集，收視7.1%，較上集跌1.9個百分點。TV朝鮮《婚詞離曲3》前晚播第13集，上下兩部分收視為7.5%及8.9%，成績僅次於《Again My Life》。《婚》劇下周播大結局，且看會否刷新紀錄。

李聖經與金永大合演的tvN《流星》，前晚播第2集，收視1.8%，在同時段敬陪末座。《來自星星的你》朴海鎮主演的MBC《現在開始是Show Time！》前晚首播，收視2.8%，亦未如理想。《現》劇講能使喚鬼魂的魔術師朴海鎮，與擁有通靈能力的女警秦基周，聯手破解各種案件的故事。

《Again My Life》第6集講獲得重生機會的李準基當上檢察官後，靠偵破毒品案，巴結上司及獲得晉升到首爾檢察廳的機會，向殺害他的幕後主腦李璟榮報仇，並計劃加入李璟榮的陣營，蒐集對方的罪證。

香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看《Again My Life》及《現在開始是Show Time！》，《我們的藍調時光》與《婚詞離曲3》則在Netflix播放。