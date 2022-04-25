《壞蛋聯盟》美國開畫稱冠

【明報專訊】上周五美國共3齣新片開畫，以動畫《壞蛋聯盟》（The Bad Guys）成績最突出，單日收800萬美元（約6240萬港元）成為票房冠軍。另一新片《The Northman》集合金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及《小謊言》男星阿歷山大沙士格（Alexander Skarsgard）主演，以500萬美元位列亞軍。上周冠軍《怪獸與鄧不利多的秘密》收411萬美元跌落第3位，而且比之前一周下跌近八成。映期踏入第3周的《超音鼠大電影2》以400萬美元佔殿軍。被美媒譽為金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）回勇之作的新片《喪盡癲才》（The Unbearable Weight of Massive Talent），開畫日收290萬美元，位列第5，在3齣新上映電影中排名最後。

由《波士BB》班底炮製的夢工場動畫喜劇《壞蛋聯盟》，講述一群以做「壞蛋」為人生目標的犯罪高手，上得山多終遇虎，被捕後為免牢獄之苦，假意與當局達成協議：壞蛋聯盟人前必須改邪歸正，於是精心設計騙局，讓世人誤以為牠們洗心革面。峰迴路轉的過程中，扒手狼開始良心發現，在新壞人威脅全城時，希望能說服壞蛋聯盟，齊做好人替天行道。《壞》片在美國爛番茄影評網站有超過八成五好評，而且成本約7000萬美元，要收支平衡該無難度。業內人士估計，《壞》片首周末可進帳2500萬美元續稱冠，超出預期，至於亞季，則是《怪獸與鄧不利多的秘密》與《超音鼠大電影2》之爭。