【開箱】《怪獸與鄧不利多的秘密》 與《哈利波特》一脈相連

【明報專訊】《怪獸與牠們的產地》系列第三部曲《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore）上周四在港上映，成為新一輪放寬防疫措施後，戲院重開的頭炮。《怪獸》系列首兩集由《魔盜王》尊尼特普（Johnny Depp） 飾演葛林戴華德，尊尼的「打老婆」誹謗官司敗訴後，改由《新鐵金剛智破皇家賭場》麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）上陣。外界對於易角最初有不少反對聲音，《怪獸3》上映後，對麥斯評價尚算正面。不過此片票房與口碑平平，對於要拍五部曲，如意算盤還打得響嗎？

揭開鄧不利多過去

《怪獸》系列是《哈利波特》的外傳，故事集中在巫師鄧不利多（祖狄羅飾）耐人尋味的過去。《怪獸3》講述黑巫師葛林戴華德（麥斯米基辛飾）擬參選國際巫師聯合會會長，企圖統治魔法世界，繼而向麻瓜宣戰，鄧不利多是唯一能與他匹敵的巫師，可是受制兩人年輕時立下的血盟：不能兵戎相向。鄧不利多遂派遣紐特斯卡曼德（艾迪烈梅尼飾）帶領一班魔法師及麻瓜，合力阻止葛林戴華德的陰謀。

今集會進一步揭開鄧不利多神秘的過去，他與葛林戴華德年輕時因有共同理念而相愛，對麻瓜均存在偏激想法。鄧不利多在胞妹亞蕊安娜逝世後，醒覺之前想法錯誤，並與葛林戴華德決裂。上集尾聲提到闇黑怨靈宿主魅登斯（艾薩米勒飾）為了身世之謎，投靠葛林戴華德，後者透露他來自鄧不利多家族。今集揭開魅登斯原來是鄧不利多的侄子，真名阿里留斯。

《怪獸》三部曲均由大衛葉斯（David Yates）執導，他亦拍過多齣《哈利波特》電影，事實上由小說作者羅琳到編劇史提夫克羅夫斯（Steve Kloves），兩系列的幕後班底幾乎一樣，《怪獸》與《哈利波特》更有不少連結。魔法世界中的鄧不利多是有領導力的偉大巫師，在《怪獸3》尤其突顯。鄧不利多給紐特任務，但從不告知來龍去脈；不過今次含糊不清的計劃，反而是致勝關鍵，情况與《哈利波特：混血王子的背叛》中，鄧不利多要求哈利波特執行任務一樣。《怪》片裏的鄧不利多，知道葛林戴華德想透過初生麒麟洞悉未來，為了阻止葛林戴華德預測到他們的一舉一動，使計混淆視聽，也不向任何人透露全盤計劃。然而紐特等人仍然相信他，正如哈利波特信賴鄧不利多一樣。鄧不利多的計劃之一，是偷運麒麟到國際巫師聯合會新任會長的選舉現場，讓神聖的麒麟選出最善良的巫師。鄧不利多命人安排5個一模一樣的皮篋，當中只有一個收藏了麒麟，這情節也令人想起《哈利波特：死神的聖物1》，哈利波特的5名好友喝下變身藥水，變成跟哈利波特一模一樣來保護他。

不論《哈利波特》或《怪獸》系列，羅琳都喜歡描述愛與勇氣，《怪獸3》透過麻瓜雅各帶出這信息。雅各的巫師女友奎妮，上集投靠葛林戴華德，誤信對方可給她更美好的世界。今集奎妮後悔，但已沒有回頭路。雅各雖然只是麻瓜，但憑愛與勇氣拯救了奎妮，勇於站在葛林戴華德面前。扮演雅各的丹方格（Dan Fogler）受訪時說：「雅各沒有強大的法力，但有善心和勇氣。有次談每個角色屬於哪個學院時，我跟羅琳說：『雅各喜愛烹飪，應該是赫夫帕夫（Hufflepuff），對不對？』但她說：『不是，他是葛萊分多（Gryffindor），因為他是戰士。』雅各或許是烘培師，卻有戰士精神。」羅琳在《哈利波特》經常強調不應輕視弱小及其他生物。今集葛林戴華德為得到預言，傷害神聖麒麟，甚至用咒語馴服牠，跟愛護怪獸的紐特形成對比。最終紐特等人帶來的麒麟，破壞了葛林戴華德統治魔法世界的計劃。

着墨家庭與兄弟情

《哈利波特》有不少篇幅描述友情，《怪獸3》則着墨家庭與兄弟情。鄧不利多與弟弟阿波佛有不少摩擦，對彼此不滿，加上妹妹亞蕊安娜的死，兩兄弟關係更惡劣。然而他們血脈相連，最終聯手對付葛林戴華德。紐特與哥哥西瑟上集因為萊拉「面阻阻」，後者是紐特的初戀，後來卻成為西瑟未婚妻。萊拉死後，反使兩兄弟和好。今集紐特為了拯救被囚禁的西瑟，獨闖兇猛怪獸看守的監獄，兄弟倆還一起協助鄧不利多。

比起上集，《怪獸3》出現更多霍格華茲魔法學校場面，如霍格華茲大廳、黑魔法教室、萬應室等，其中紐特答對了鄧不利多的問題，身為霍格華茲教師的鄧不利多，順口說出「3分給予赫夫帕夫」，也會勾起《哈利波特》粉絲的回憶。另外，今集有不少魔法打鬥場面，以尾聲最精彩，一直利用魅登斯對付鄧不利多的葛林戴華德，發現魅登斯再沒利用價值時，將魔杖指向魅登斯，鄧不利多為了保護魅登斯而出手，兩支魔杖相遇，破解了兩人年輕時的血盟。葛林戴華德最終逃脫，為下集與鄧不利多的終極之戰埋下伏線。

上映日期：4月21日