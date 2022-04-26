「音樂沒勝負之分 只有享受」 姜濤攬Anson Lo證兄弟情不變

【明報專訊】ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》前晚圓滿結束，有主場之利的男團MIRROR成為大贏家，團隊連同個人共奪9個獎，當中盧瀚霆（Anson Lo）憑《Megahit》奪「年度之歌」，更力壓隊友姜濤贏得「年度男歌手」金獎，但賽果惹來一班「姜糖」不滿，他們戥姜濤連續兩年屈居銀獎不值，質疑票數「造假」，與Anson Lo粉絲「神徒」掀起網上罵戰。姜濤與Anson Lo為平息風波攜手「拆彈」，稱兄弟情不變，姜濤又拋金句：「音樂本身是沒有勝負之分！」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

《CHILL CLUB頒獎禮》除幕後獎項外，年度十大歌曲、唱作歌手、新人、組合、樂隊及男女歌手均是全民投票選出。Anson Lo最終以114,221票贏得男歌手金獎，兼以91,219票捧走「年度之歌」，他謙稱沒想過連奪兩個大獎，尤其是男歌手獎，覺得是12名團員的努力，才能促成每一個獎，沒有MIRROR就不會有工作機會。

粉絲質疑造假 姜濤：不要想太多

對於有粉絲質疑男歌手獎賽果「造假」？隊長楊樂文（Lokman）解圍說：「這個要問大會的會計師。」向來話少的姜濤也忍不住搶咪說：「誰攞獎我們都應該開心，每個人都值得攞獎，更何况是自己隊友，希望大家不要想太多！」有指兩派粉絲「姜糖」和「神徒」在網上掀罵戰？姜濤稱一直知道粉絲間可能有些爭執，組合就是這樣，但他與Anson Lo的感情不會因這些事影響，「我不會叫粉絲投票給我或MIRROR，大家投自己喜歡的，如每年都是我們得獎，即代表樂壇無進步，我甚至希望，以後每年都有比我們犀利的歌手出現」。

Anson Lo：不受外界比較影響

Anson Lo接着說，隊內有競爭在所難免，組合就會有這些問題，但他們心知無論外界如何比較，都不會影響到他們的關係。姜濤再說：「我希望香港人都支持本地歌手，令我們的音樂真的可成為亞洲驕傲。」對於有姜糖不滿賽果提早離場？姜濤理解某部分粉絲可能太惜他，但希望大家知道，音樂本身是沒有勝負之分，只有享受。

再次不敵MC 呂爵安：有獎已偷笑

呂爵安（Edan）在新人獎再次不敵張天賦（MC），只能取得銀獎，他搞笑說：「我見到Lokman和肥仔站在後台哭，我有獎已經偷笑喇！平常心，我和MC私下是朋友，關係不會因這些比較出現裂痕。」「年度新人」金獎得主MC表示很驚喜，原本以為Edan的票數會多過他。他不認為二人是宿敵，從沒「鬥」這個心態，做好本分已足夠，並透露與Edan都期待一起做音樂。可有信心在餘下的樂壇頒獎禮再奪金獎，成為新人獎大滿貫？MC表示抱平常心，有現時的成績已是超額完成。

軒仔：Anson Lo奪男金理所當然

張敬軒（軒仔）首次出席CHILL CLUB頒獎禮，雖最後只得一個歌曲獎，但他不介意，「別人不是奉旨給獎你的，得到人生第一個CHILL CLUB獎的感覺很正」。軒仔未因失落男歌手獎不開心，稱MIRROR的熱度大家有目共睹，Anson Lo攞男金是理所當然。不少人替姜濤不值？他說：「我想他們是叮噹馬頭，跟我預計的賽果很接近，誰攞獎都戥對方開心。」軒仔紅館騷於5月復辦，因入座率限五成，故由8場變16場。他稱有點失預算，最感動是觀眾沒退票，「知道有些人移了民都不退票，有幾個因身體問題，等不到就過世了，所以我這個演唱會無論怎樣都要做，就算戴住口罩唱歌我都要做，希望將娛樂帶給大家」。許廷鏗演唱時有工作人員忘記熄咪被收音，他事後在社交網發文放負，有感演出被破壞而不開心。製作團隊已向他道歉，並重新上載修復版。

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