暗示被HotCha隊友張紋嘉傷得最深 黎美言不堪壓力 哭訴遭欺凌多年

【明報專訊】前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen）近日宣傳新歌接受電台訪問，提及跟隊友黎美言（Winkie）拗撬最多，稱對方性格大剌剌，未必每個人都能容忍。言論觸動Winkie神經，前日於社交平台發文駁斥，怒轟Regen是雙面人。昨日Winkie到觀塘錄影網台節目《女皇課室》，受訪時數度爆喊，大呻在HotCha多年遭受隊友語言暴力及杯葛，不想重蹈亡弟覆轍，公開被欺凌事件釋放情緒，並暗示傷她最深的是張紋嘉（Crystal）。

記者：鍾一虹

Winkie透露在組合HotCha十幾年，經常遇到隊友杯葛、單打情况，一早已想退團，直至6年前轉型從商，避開不快事，「有次我睇報紙，才知道她們約過出來飲茶，傳我臭寸、不應約，根本我就不知道有約要應。我個樣生得惡，不夠她們甜美，會比較蝕底。但我沒有攻擊性，不會用媒體力量傷害她們，不過可能我都有帶給她們傷害，所以近3年，仍然有自我反省」。

談到所受的傷害，Winkie忍不住爆喊說：「Regen與Crystal每幾年就出來講一次，話頂我唔順，我都頂唔順她們。之前我參加拳擊節目，遇到班奇怪的女仔，Regen與Crystal沒有撐我，從報道還看到二人落井下石，話我打得大力，她們以為講笑，其實我好介意，她們有冇想過言語威力好大，會影響到我？我就快有情緒病，所以要釋放出來，不是扮嘢，不想重蹈弟弟覆轍。」

接受Regen道歉 仍是朋友

Regen已就誤會公開道歉，Winkie表示接受，仍視Regen為朋友，又間接透露令她受傷最深的人是Crystal。問到不和原因？Winkie說：「我到死後落棺材都不會講，忍一世不講那位就是贏，女人堆當中一定有問題，我們的關係本來可以不止同事。」至於跟Crystal能否繼續做朋友，Winkie說：「我們一直無溝通、聯絡，不過大家分別對HotCha這個組合有美好回憶。」

Winkie透露HotCha舉行10周年演唱會時反應好，最近曾提議辦紀念15周年活動，但Regen稱情緒不好，Winkie本來改約對方飲茶，但因疫情未能成事，並說：「以前的事，我以為自己過到，但原來心胸未做到，可能要直到她們發現自己的問題，才會有和解的一天。」

鍾舒漫不會做和事老

同場的鍾舒漫得悉Winkie不開心，表示會盡朋友責任聆聽和安慰對方，但她沒有資格和不應評論事件，「其實我跟HotCha同年出道，與3名成員也是朋友，我跟Winkie溝通比較多，欣賞她為人坦白、心地好又堅強，懂得保護朋友，大家相處幾開心」。她稱抱粉絲心態，期待HotCha冰釋前嫌再合體。問到會否當和事老？鍾舒漫說：「人大了知道有些關係不應亂踏入去，要給她們空間。」

提到舊愛吳浩康新婚兼做準爸爸，鍾舒漫表示沒有正面恭喜對方，已透過媒體送上祝福，替他快為人父開心，知道對方一向喜歡小朋友。鍾舒漫透露跟男朋友感情穩定，彼此視對方為終身伴侶，「我們都共識專心經營這段關係，希望兩三年內結婚」。

張紋嘉昨晚就Winkie的指控在社交平台回應：「多謝大家關心，明白大家需要我嘅回應，我只係希望大家好好生活同平安，有關嘅說話與評論，日後都唔會再講，希望大家體諒。」

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