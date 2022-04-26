炎明熹首出賽爆紅登熱搜之冠 「爆炸頭」曾比特受寵被讚可愛

【明報專訊】無綫與內地芒果TV合作的《聲生不息》前晚首播，炎明熹（Gigi）與曾比特以香港新生代歌手出戰，兩人表現亮眼成熱話，更勝同場的前輩歌手。

Gigi獻唱已故陳僖儀作品《蜚蜚》，「Gigi聲音」話題一度登內地微博「文娛榜」熱搜冠軍，閱讀量逾3000萬。有網民讚Gigi「新生代的聲音，新生代的態度」、「唱功一流，真假音轉換絲滑」、「想不到是17歲，犀利」。

曾比特名字被讚特別

曾比特（Mike）憑《初戀》勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，成為首名入圍港樂時代唱片歌手。「曾比特唱初戀」也登上熱搜前10名，閱讀量逾2300萬。網民讚Mike唱功外，名字與「爆炸頭」也成討論焦點，網民大讚他「好可愛」、「初戀舞台太嗨」、「爆炸頭也蠻有意思」、「全場亮點，一下子就記住了他」，還有人說：「真（曾）的比較（比）特別（特）。」

Mike對成績既驚喜又感恩，第一次聽前輩林子祥唱live，他說：「佢（Lam）同後生狀態有得揮，咁高齡依然仲唱緊原Key，依然咁有爆發力，好勁。」參加節目另一收穫是交到新朋友，跟男子組合魔動閃霸第一次合作，Mike獻唱時，他們驚喜現身助陣，炒熱現場氣氛，觀眾被3個大男孩的熱情感染歡呼。Mike在社交平台感謝魔動閃霸，又說感覺受寵愛。

李克勤教粵語被考起

李克勤演唱《傾城》，有關「李克勤傾城舞台」話題也成網上熱搜，還有他教李健講廣東話，閱讀量達2800多萬。克勤被節目組安排教李健粵語，當中至少包含5個成語，「班門弄斧」、「勉為其難」、「束手無策」、「無與倫比」及「鸚鵡學舌」，克勤搞笑反問李健：「現在你在考我的普通話（聽力）嗎？」

娛樂組